شهدت قرية "قصر الجبالي" التابعة لمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، مساء الأربعاء واقعة مأساوية كادت أن تزهق روح أحد المواطنين، لولا تدخل العناية الإلهية التي جعلت من دابته "فداءً" له، بعدما تسبب عمود إنارة "مكهرب" في نفوق جاموسته نتيجة الصعق الكهربائى.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة بخروج "جاموسة" ملك "أحمد محمود الشيخ" من حظيرتها إلى الشارع، وأثناء سيرها اصطدمت بأحد أعمدة الإنارة في الطريق العام، والذي تبين وجود تلامس كهربائي به بسبب أسلاك مكشوفة نتيجة مياه الأمطار التى اجتاحت أنحاء محافظة الفيوم منذ صباح الأربعاء.

وسادت حالة من الذعر بين أهالي القرية فور حدوث الواقعة، حيث تجمع العشرات حول الدابة النافقة، معبرين عن غضبهم الشديد من استمرار خطر "أعمدة الموت" التي تهدد حياة الأطفال والكبار في القرية، مع تحذيرات أجهزة المحافظة.

وأكد أهالي قرية قصر الجبالي، أنهم تقدموا بالعديد من البلاغات والشكاوى لمسؤولي قطاع الكهرباء والمحليات بالوحدة المحلية لقرية الشواشنة، بخصوص وجود أسلاك مكشوفة وتلامس كهربائي في هذا العمود تحديداً وغيره من الأعمدة، إلا أن تلك الشكاوى قوبلت بـ "تجاهل تام" على حد وصفهم، حتى وقعت الكارثة التي أفقدت مواطناً مصدر رزقه الوحيد.

يذكر أن الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، قد قرر صرف تعويضات مناسبة لمواطن بقرية الروضة التابعة لمركز طامية بسبب نفوق بقرته وحماره نتيجة صعق كهربائي بسبب سوء الأحوال الجوية والتي احتاجت المحافظة منذ صباح الأربعاء.