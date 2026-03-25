مليون متر مكعب أمطار في 7 ساعات.. رئيس "صرف الإسكندرية" يؤكد صمود الشبكة أمام النوة -فيديو

كتب : محمد البدري , محمد عامر

08:38 م 25/03/2026
    المهندس سامي قنديل رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية

قال المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن اليوم الأول لموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة، شهدت سقوط ما يقرب من مليون متر مكعب من الأمطار، مؤكدا نجاح الشبكة في استيعاب كميات المياه دون حدوث تراكمات.

7 ساعات متواصلة للأمطار

وأكد قنديل، في تصريحات صحفية نقلها مصراوي، اليوم الأربعاء، أن الإسكندرية تزامنًا مع قدوم نوة "عوة وبرد العجوزة"، شهدت هطول أمطار غزيرة استمرت لنحو 7 ساعات متواصلة، تراوحت شدتها بين 15.5 مللي إلى 21 مللي في مناطق شرق وغرب المدينة، مشيرًا إلى أن الشبكة نجحت في استيعاب هذه الكميات الكبيرة جدًا من المياه دون وقوع أي تجمعات تعوق حركة المواطنين، رغم شدة النوة التي بدأت ذروتها منذ الخامسة فجر الأربعاء.

5 آلاف عامل وتطهير 37 ألف شنيشة صرف

وأوضح رئيس الشركة أن الاستعدادات بدأت مبكرًا من خلال تطهير نحو 37 ألف "شنيشة" (وهي فتحات الصرف الموجودة على جوانب الطرق لتصريف مياه الأمطار)، لضمان جاهزيتها الكاملة قبل أعمال الأمطار. وأضاف أن هناك 5 آلاف عامل منتشرين ميدانيًا على مدار 24 ساعة، مدعومين بـ 155 سيارة ومعدة، بالإضافة إلى تشغيل 186 محطة رفع و21 محطة معالجة لخدمة 5 ملايين مواطن سكندري عبر شبكة تمتد لـ 3 آلاف كيلومتر.

مناطق غزيرة الأمطار.. واستنفار متواصل

وأشار قنديل إلى أن حالة الطوارئ معلنة منذ يوم 16 مارس الجاري لمواجهة أي تقلبات جوية، مؤكدًا أن التنسيق يتم لحظة بلحظة مع وزارة الإسكان والشركة القابضة ومحافظة الإسكندرية.

وذكر أن مناطق غرب المدينة في العجمي والعامرية وأبو تلات شهدت النصيب الأكبر من الأمطار، لافتًا إلى أن مشروع الصرف الصحي في منطقة "أبو تلات" أوشك على الانتهاء بالكامل، مما ساهم في تحسين الخدمة هناك بشكل كبير.

موعد انتهاء ذروة النوة

واختتم رئيس شركة الصرف الصحي تصريحاته بالتوقع أن تبدأ حدة النوة في الانكسار تدريجيًا بحلول الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس، مؤكدًا استمرار تواجد كافة الأجهزة التنفيذية والعمال في النقاط الساخنة بكافة أنحاء الإسكندرية لضمان السيولة المرورية وحماية المواطنين من تداعيات موجة الطقس الباردة.

الإسكندرية صرف صحي الإسكندرية سامي قنديل أمطار الإسكندرية أخبار الإسكندرية اليوم شنايش الإسكندرية طقس الإسكندرية وزارة الإسكان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران تعلن عن قواعد جديدة للعبور من مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إيران تعلن عن قواعد جديدة للعبور من مضيق هرمز

بعد جدل فيلم سفاح التجمع.. كيف ارتكب المتهم جرائمه بحق 3 فتيات ليل؟
حوادث وقضايا

بعد جدل فيلم سفاح التجمع.. كيف ارتكب المتهم جرائمه بحق 3 فتيات ليل؟

وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل
أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات
زووم

أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات
وزير السياحة: إجراءات ترشيد الطاقة لن تؤثر على إجراءات استقبال السائحين
أخبار مصر

وزير السياحة: إجراءات ترشيد الطاقة لن تؤثر على إجراءات استقبال السائحين

وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟