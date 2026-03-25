قال المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن اليوم الأول لموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة، شهدت سقوط ما يقرب من مليون متر مكعب من الأمطار، مؤكدا نجاح الشبكة في استيعاب كميات المياه دون حدوث تراكمات.

7 ساعات متواصلة للأمطار

وأكد قنديل، في تصريحات صحفية نقلها مصراوي، اليوم الأربعاء، أن الإسكندرية تزامنًا مع قدوم نوة "عوة وبرد العجوزة"، شهدت هطول أمطار غزيرة استمرت لنحو 7 ساعات متواصلة، تراوحت شدتها بين 15.5 مللي إلى 21 مللي في مناطق شرق وغرب المدينة، مشيرًا إلى أن الشبكة نجحت في استيعاب هذه الكميات الكبيرة جدًا من المياه دون وقوع أي تجمعات تعوق حركة المواطنين، رغم شدة النوة التي بدأت ذروتها منذ الخامسة فجر الأربعاء.

5 آلاف عامل وتطهير 37 ألف شنيشة صرف

وأوضح رئيس الشركة أن الاستعدادات بدأت مبكرًا من خلال تطهير نحو 37 ألف "شنيشة" (وهي فتحات الصرف الموجودة على جوانب الطرق لتصريف مياه الأمطار)، لضمان جاهزيتها الكاملة قبل أعمال الأمطار. وأضاف أن هناك 5 آلاف عامل منتشرين ميدانيًا على مدار 24 ساعة، مدعومين بـ 155 سيارة ومعدة، بالإضافة إلى تشغيل 186 محطة رفع و21 محطة معالجة لخدمة 5 ملايين مواطن سكندري عبر شبكة تمتد لـ 3 آلاف كيلومتر.

مناطق غزيرة الأمطار.. واستنفار متواصل

وأشار قنديل إلى أن حالة الطوارئ معلنة منذ يوم 16 مارس الجاري لمواجهة أي تقلبات جوية، مؤكدًا أن التنسيق يتم لحظة بلحظة مع وزارة الإسكان والشركة القابضة ومحافظة الإسكندرية.

وذكر أن مناطق غرب المدينة في العجمي والعامرية وأبو تلات شهدت النصيب الأكبر من الأمطار، لافتًا إلى أن مشروع الصرف الصحي في منطقة "أبو تلات" أوشك على الانتهاء بالكامل، مما ساهم في تحسين الخدمة هناك بشكل كبير.

موعد انتهاء ذروة النوة

واختتم رئيس شركة الصرف الصحي تصريحاته بالتوقع أن تبدأ حدة النوة في الانكسار تدريجيًا بحلول الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس، مؤكدًا استمرار تواجد كافة الأجهزة التنفيذية والعمال في النقاط الساخنة بكافة أنحاء الإسكندرية لضمان السيولة المرورية وحماية المواطنين من تداعيات موجة الطقس الباردة.