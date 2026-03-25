عواصف ترابية تضرب بني سويف.. سقوط نخلة ولوحة إعلانية وسيارة نقل أموال في الترعة

كتب : حمدي سليمان

08:13 م 25/03/2026
    جانب من الحوادث الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في بني سويف  (2)
    جانب من الحوادث الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في بني سويف  (3)

شهدت محافظة بني سويف، مساء اليوم الأربعاء، حالة من الطقس السيئ، تمثلت في رياح شديدة مثيرة للأتربة، ما أدى إلى وقوع عدد من الحوادث المتفرقة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تسببت الرياح العاتية في سقوط نخلة على الطريق الزراعي "القاهرة – أسيوط" بين قرية سدس ومدينة ببا جنوب المحافظة، ما أدى إلى إعاقة حركة المرور جزئيًا، كما نتج عن الحادث قطع في أسلاك الكهرباء الخاصة بأعمدة الإنارة، نتيجة شدة الرياح.

وفي واقعة أخرى، سقطت لوحة إعلانية كبيرة أعلى كوبري الشرق، بسبب سرعة الرياح، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين، دون أن تسفر الواقعة عن أي إصابات.

كما شهد مركز إهناسيا سقوط سيارة نقل أموال في إحدى الترع بقرية المسيد، بسبب انخفاض الرؤية الناجم عن سوء الأحوال الجوية، حيث تم التعامل مع الحادث سريعًا، ولم يتم تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

تحذيرات للمواطنين

وناشدت الجهات المعنية المواطنين توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة على الطرق السريعة، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة أو اللوحات الإعلانية خلال فترات الرياح الشديدة.

متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية

من جانبه تابع اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف تداعيات الطقس السيئ، ووجه برفع حالة الطوارئ للتعامل الفوري مع أي طارئ، حفاظًا على سلامة المواطنين، وشدد على جاهزية المعدات وسيارات شفط المياه وانتشار فرق العمل بكافة مراكز المحافظة.

