

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

أعلن الدكتور محمد طنطاوي نائب مدير إقليم القناة وسيناء ورئيس فرع هيئة الإسعاف المصرية بالإسماعيلية، تفاصيل خطة التأمين الطبي التي تنفذها الهيئة لمواجهة موجة التقلبات الجوية المتوقعة، في إطار توجيهات الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية.

أكد طنطاوي أن سيارات الإسعاف تم تجهيزها بالكامل لتأمين كافة أنحاء المحافظة، مع التركيز على المناطق الصحراوية والنائية، لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة في مختلف الظروف.

وأشار إلى أن المناورات المشتركة "صقر" التي نُفذت بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة ساهمت بشكل كبير في رفع جاهزية الأطقم الإسعافية للتعامل مع الأزمات والكوارث، خاصة سيناريوهات السيول.

من جانبه، أوضح خالد يوسف مشرف المحافظة، أن جميع مشرفي القطاعات يعملون حاليًا بالتنسيق مع أطقم الإسعاف كوحدات رصد ومتابعة لحالة الطقس على مدار الـ48 ساعة المقبلة، بما يضمن سرعة التدخل في حال حدوث أي طارئ.

وأضاف أن العمل منتظم بكافة مراكز تلقي البلاغات عبر الخط الساخن 123، إلى جانب غرف القيادة والتحكم، مع تفعيل الربط الكامل مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

لفت إلى أن الأشهر الماضية شهدت تنفيذ تدريبات ومناورات مشتركة مع فرق الحماية المدنية، بهدف رفع كفاءة عمليات الإنقاذ والإخلاء الطبي للمصابين في حالات الطوارئ.

انتشار سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية

في سياق متصل، أكد طنطاوي أنه تم توزيع سيارات إسعاف مجهزة طبيًا على الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة، لتعمل كوحدات متابعة ميدانية لرصد أي تغيرات جوية مفاجئة والتعامل الفوري معها.

واختتم بالإشارة إلى مد عمل غرفة الأزمات والكوارث الكبرى، التي تولت تأمين فعاليات عيد الفطر، لتستمر خلال يومي 25 و26 من الشهر الجاري، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبالتنسيق الكامل مع كافة قطاعات الوزارة، لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين.