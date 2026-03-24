تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، تداعيات نشوب حريق محدود فى بعض حشائش الهيش والحلف بمنطقة نجع المحطة، والذي امتد إلى أحد المنازل وورشة حدادة دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح باستثناء 3 حالات أصيبوا باختناقات نتيجة الدخان المتصاعد من الحريق.

وأصدر محافظ أسوان، توجيهاته لفرق الحماية المدنية بسرعة التعامل مع الحريق ، حيث نجحت الفرق فى السيطرة الكاملة عليه خلال وقت قياسي، ومنع امتداده إلى مناطق مجاورة بما يعكس كفاءة وجاهزية الأجهزة المعنية فى التعامل مع مثل هذه الأحداث الطارئة.

حصر الخسائر لصرف التعويضات

وفى السياق ذاته، كلف المحافظ مسئولى مديرية التضامن الاجتماعى بالتوجه إلى موقع الحادث لحصر الخسائر المادية بشكل دقيق تمهيداً لإتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات وفقاً للضوابط المنظمة بما يضمن تقديم الدعم اللازم للمتضررين.

وأعرب المهندس عمرو لاشين، عن تقديره لجهود رجال الحماية المدنية، مشيداً بسرعة استجابتهم وكفاءتهم فى احتواء الحريق من خلال الاستعانة بسيارات الإطفاء وأيضاً بمياه النيل من خلال ماكينات الشفط والدفع ، وهو ما ساهم فى الحد من آثاره وتداعياته.



وشهد موقع الحريق تواجداً ميدانياً من محمد ممدوح معاون المحافظ، ومحمد نبيل مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة لمتابعة الموقف أولاً بأول والتنسيق بين الجهات المختصة لضمان سرعة التعامل مع الحدث.

