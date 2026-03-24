إعلان

بورسعيد تعلن حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لمواجهة التقلبات الجوية

كتب : طارق الرفاعي

09:30 م 24/03/2026

اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية بالمحافظة، لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة.

استعدادات مكثفة لمواجهة الطقس السيئ

يأتي ذلك في ضوء تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن احتمالية سقوط أمطار غزيرة، وعواصف رعدية، ورياح شديدة.

تكليفات لرؤساء الأحياء

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية، وعلى رأسها متابعة شبكات الصرف الصحي والبالوعات لضمان تصريف مياه الأمطار بكفاءة، إلى جانب التأكد من عزل أعمدة الإنارة لتجنب حوادث الصعق الكهربائي، مؤكدًا أن مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يعمل على مدار 24 ساعة، مع ربط غرف العمليات الفرعية بالأحياء بغرفة العمليات الرئيسية، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.

تحذيرات للمواطنين

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين توخي الحيطة والحذر، خاصة أثناء القيادة أو التواجد في الأماكن المكشوفة، مع ضرورة الابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة واللوحات المعدنية خلال فترات سوء الأحوال الجوية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة بورسعيد طوارئ الطقس الطقس السيء أحمد أبو ليمون

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

