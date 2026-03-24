قرر الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، تعليق الدراسة حضوريًا بكافة كليات الجامعة غدًا الأربعاء وبعد غدٍ الخميس، مع استمرار العملية التعليمية بنظام التعليم عن بُعد (الأونلاين)، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن القرار جاء في ضوء التوقعات بعدم استقرار الأحوال الجوية، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وحرصًا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

الفئات المستثناة

وأشار “الجيزاوي” إلى استثناء عدد من الفئات من قرار تعليق الدراسة، وهم الأطقم الطبية، وأفراد الأمن الجامعي، والعاملون بالمدن الجامعية، وإدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوبتجيات، بالإضافة إلى كل من تقتضي طبيعة عمله التواجد داخل الجامعة، لضمان حسن سير العمل وإدارة الموقف.

إجراءات التأمين داخل الجامعة

وأضاف أن إدارة الأمن الجامعي ستتخذ كافة التدابير اللازمة لتأمين الحرم الجامعي خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المنشآت والأفراد.

واختتم رئيس الجامعة تصريحاته بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها ومنسوبي جامعة بنها من كل سوء، مؤكدًا أن سلامة الجميع تأتي على رأس الأولويات.