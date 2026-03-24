جامعة بنها تستثني 5 فئات من قرار تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس

كتب : أسامة علاء الدين

06:53 م 24/03/2026

الدكتور ناصر الجيزاوي

قرر الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، تعليق الدراسة حضوريًا بكافة كليات الجامعة غدًا الأربعاء وبعد غدٍ الخميس، مع استمرار العملية التعليمية بنظام التعليم عن بُعد (الأونلاين)، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن القرار جاء في ضوء التوقعات بعدم استقرار الأحوال الجوية، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وحرصًا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

الفئات المستثناة

وأشار “الجيزاوي” إلى استثناء عدد من الفئات من قرار تعليق الدراسة، وهم الأطقم الطبية، وأفراد الأمن الجامعي، والعاملون بالمدن الجامعية، وإدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوبتجيات، بالإضافة إلى كل من تقتضي طبيعة عمله التواجد داخل الجامعة، لضمان حسن سير العمل وإدارة الموقف.

إجراءات التأمين داخل الجامعة

وأضاف أن إدارة الأمن الجامعي ستتخذ كافة التدابير اللازمة لتأمين الحرم الجامعي خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المنشآت والأفراد.

واختتم رئيس الجامعة تصريحاته بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها ومنسوبي جامعة بنها من كل سوء، مؤكدًا أن سلامة الجميع تأتي على رأس الأولويات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة بنها تعليق الدراسة الطقس التعليم الأونلاين ناصر الجيزاوي القليوبية

فيديو قد يعجبك



4 أبراج على أعتاب سماع اخبار سارة قريبا
علاقات

4 أبراج على أعتاب سماع اخبار سارة قريبا
من اتهام لرجل مرور إلى اعتراف صادم.. فيديو مفبرك يفضح صاحبه في البحيرة
حوادث وقضايا

من اتهام لرجل مرور إلى اعتراف صادم.. فيديو مفبرك يفضح صاحبه في البحيرة
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)
أخبار مصر

حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)
إجازة بالمدارس بسبب الطقس غدًا.. هل يتكرر سيناريو 2020؟
مصراوى TV

إجازة بالمدارس بسبب الطقس غدًا.. هل يتكرر سيناريو 2020؟
بعد كشف بئر "سكال 1"… خبير طاقة: الصحراء الغربية تقود إنتاج النفط بنسبة
اقتصاد

بعد كشف بئر "سكال 1"… خبير طاقة: الصحراء الغربية تقود إنتاج النفط بنسبة

عاجل| مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج إلى 120 يومًا بدءا من 1 أبريل
6 إجراءات عاجلة.. بيان شديد اللهجة من وزارة الإعلام تجاه إساءات فؤاد الهاشم
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)