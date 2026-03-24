عقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اليوم اجتماعًا تنسيقيًا لبحث آليات تنظيم سير مركبات الاسكوتر الكهربائي والتوك توك، في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط المروري وتسهيل الحركة أمام المواطنين.

تكويد الاسكوتر الكهربائي

أعلن محافظ المنوفية بدء تلقى طلبات تكويد مركبات الاسكوتر الكهربائي منخفضة القدرة (1500 وات فأقل)، اعتبارًا من السبت القادم، من خلال المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، وفق عدد من الاشتراطات المحددة.

وتشمل المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي، ومستند الملكية أو فاتورة الشراء، وإفادة من إدارة المرور بعدم جواز الترخيص، موضحًا بها رقم الشاسية والموتور، بالإضافة إلى صورة رخصة قيادة، وألا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا.

وأكد المحافظ أن التكويد سيتم من خلال تركيب باركود خاص لكل مركبة بدون تحصيل أي رسوم، مع التشديد على منع تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

ضوابط الدراجات الأعلى قدرة

أوضح المحافظ أن الدراجات الكهربائية التي تزيد قدرتها عن 1500 وات تخضع لإجراءات الترخيص من خلال إدارة المرور، وفقًا لقانون المرور المعمول به.

تنظيم سير التوك توك بشبين الكوم

وفي سياق متصل، قرر محافظ المنوفية تحديد عدد من الشوارع بمدينة شبين الكوم يُحظر سير التوك توك بها كمرحلة أولى، بهدف تقليل الازدحام وتحقيق السيولة المرورية.

وشملت الشوارع المحظورة: شارع الجلاء من تقاطعه مع شارع الشهداء حتى شارع عاطف السادات، وشارع عاطف السادات، وشارع جمال عبد الناصر في الاتجاهين من حديقة العلياء حتى نادي غزل شبين الكوم، مع توقيع غرامات على المخالفين.

مراعاة البعد الاجتماعي

وأكد المحافظ مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لقائدي التوك توك والتاكسي، باعتبارها مصادر دخل أساسية للأسر، مشيرًا إلى أن الهدف هو التنظيم وليس التضييق على المواطنين.

ووجه محافظ المنوفية إدارة المرور بتكثيف الحملات الميدانية بالتنسيق مع الوحدات المحلية، لمتابعة الالتزام بالضوابط الجديدة، وضبط أي مخالفات، مع منع استغلال المواطنين أو زيادة التعريفة.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق الانضباط داخل الشارع المنوفي.