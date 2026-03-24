أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى بسبب العاصفة والطقس غير المستقر

كتب : محمود عجمي

06:38 م 24/03/2026

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة، استعدادًا لموجة من التقلبات الجوية الحادة تبدأ مساء الثلاثاء 24 مارس وتستمر حتى انتهاء موجة الطقس السيئ، وذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

توقعات باضطرابات في الطقس

وأوضح محافظ أسيوط أن التوقعات تشير إلى تعرض المحافظة لحالة قوية من عدم الاستقرار، تتضمن نشاطًا ملحوظًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة قد يصل إلى حد العاصفة في بعض المناطق، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة. كما تشمل التوقعات فرصًا لسقوط أمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة على مناطق متفرقة بالمحافظة.

غرفة العمليات في حالة انعقاد دائم

وأكد اللواء علوان أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، إلى جانب مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يعملان على مدار الساعة لمتابعة الموقف أولًا بأول. وشدد على جاهزية فرق الطوارئ للتعامل الفوري مع أي تداعيات بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية.

تعليمات مشددة

ووجّه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الجاهزية القصوى، ومراجعة خطط الطوارئ، والتأكد من تشغيل معدات الإغاثة وسيارات شفط المياه. كما شدد على فحص مخرات السيول ومصارف الأمطار وتكثيف أعمال التطهير، مع انتشار فرق الطوارئ للتعامل السريع مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

تنسيق مروري وطبي

كما أكد المحافظ ضرورة التنسيق مع إدارات المرور لتأمين الطرق وتسهيل حركة المركبات في ظل انخفاض الرؤية، إضافة إلى رفع جاهزية الإسعاف، والحماية المدنية، وشركات المرافق. ووجه بمراجعة تثبيت اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة وتأمين المنشآت الحيوية بالمحافظة.

تحذيرات مهمة

وناشد اللواء محمد علوان المواطنين بضرورة توخي الحذر، وتجنب التواجد أسفل الأشجار أو أعمدة الإنارة أو اللوحات الإعلانية أثناء نشاط الرياح، مع القيادة بحذر على الطرق، والابتعاد عن مخرات السيول والمجاري المائية. ودعا إلى الإبلاغ الفوري عن أي طارئ عبر الخط الساخن (114) أو أرقام غرفة العمليات "0882135858 – 0882135727" المتاحة على مدار 24 ساعة.

وأكد محافظ أسيوط أن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة جاهزية كاملة، مع متابعة لحظية لتطورات الطقس، واتخاذ كل التدابير اللازمة للتقليل من آثار موجة عدم الاستقرار، مشددًا على أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات الدولة.

بعد تصريحات ترامب.. ما مصير الذهب الفترة المقبلة؟ خبراء يجيبون
