رست 11 سفينة على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وجرى تداول 11000 طن بضائع و794 شاحنة و160 سيارة، وذلك في أول يوم عمل طبيعي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع و507 شاحنات و150 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع و287 شاحنة و10 سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين PAN LILy وأمل اليوم الثلاثاء بينما غادرت السفينتان الحرية وPELAGOS Express، وكان الميناء قد استقبل بالأمس السفينة Alcudia Express.

كما شهد ميناء نويبع تداول 3530 طن بضائع و259 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهيالحسين، وأور، وآيلة، وسينا، وسجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 1911 راكباً.