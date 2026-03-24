"العربية دخلت في العمود".. إصابة 14 شخصًا إثر تصادم ميكروباص على الطريق



كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدينة كفر الشيخ، خلال ساعات ماضية حفل فني أحياه الفنان حمادة هلال في أحد الأندية الاجتماعية داخل نطاق نادي كفر الشيخ، وسط تفاعل كبير من الجمهور خلال تواجدهم في الحفل.

ومابين الفقرات الخاصة بالفنان حمادة هلال أعرب عن سعادته للجمهور خلال تواجده في محافظة كفر الشيخ للمرة الثانية خلال إحيائه الحفل بعد زيارته المسبقة لمركز البرلس خلال تصويره حلقات مسلسل المداح.

تنوعت فقرات الفنان حمادة هلال حول العديد من اغانيه، والتي يعشقها الجمهور بينما رددوا معه كلمات أغانيه سواء الأطفال والكبار.

كانت مدينة برج البرلس شهدت تصوير بعض مشاهد حلقات مسلسل المداح الجزء الرابع "إسطورة العودة" في يناير 2024 بتواجد وحضور بطل المسلسل الفنان حمادة هلال، وصور مشاهد خارجية على شاطئ البحر المتوسط ومقابر المنطقة فيما التقى بأهالي برج البرلس والذين سارعوا بالتقاط الصور التذكارية معه.