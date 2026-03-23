أصيب 7 أشخاص، مساء اليوم الاثنين، إثر في انقلاب ميكروباص أسفل محور سمالوط بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، كما تم التحفظ على الميكروباص.