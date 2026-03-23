حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، 30 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيش موسعة استهدفت المخابز البلدية والمنشآت التجارية ومستودعات توزيع البوتاجاز بعدد من مراكز المحافظة، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والسلع التموينية.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وتعليمات الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين بالمحافظة، بشأن مواصلة الرقابة الميدانية على الأسواق ومتابعة انتظام العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، في ظل سياسة حكومية تقوم على تكثيف الحملات الرقابية اليومية على المخابز والأسواق لضبط المخالفات وحماية المستهلك.

وأسفرت حملة إدارة تموين الداخلة، التي جرت بإشراف مدير الإدارة إسلام الجبالي وبمشاركة مفتشي التموين، عن رصد 24 مخالفة داخل عدد من المنشآت التجارية، تنوعت بين عدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما أسفرت حملة إدارة تموين الفرافرة على مستودع توزيع البوتاجاز وبعض المخابز البلدية عن ضبط 6 مخالفات شملت البيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، والتوقف عن التشغيل، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود شهادة صحية. وتستند هذه الإجراءات إلى قواعد رقابية تلزم الموردين والتجار بإعلان الأسعار والبيانات الجوهرية للسلع والخدمات حمايةً للمستهلك.

وفي مركز الخارجة، شنت إدارة التموين حملة على المخابز البلدية بقيادة وكيل المديرية ياسر حمدان، بمشاركة مسؤولي حماية المستهلك وخدمة المواطنين، للاطمئنان على انتظام التشغيل وعدم وجود تجاوزات. كما استهدفت إدارة تموين بلاط المخابز البلدية وعددًا من الأنشطة التجارية المتنوعة لمراجعة توافر السلع ومنع أي احتكار أو استغلال، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأهابت مديرية التموين بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528، أو من خلال غرفة عمليات المديرية، أو برسائل الصفحة الرسمية، دعمًا لجهود الرقابة المجتمعية بالتوازي مع الحملات الميدانية.