إعلان

ضبط 60 سيارة سرفيس مخالفة لخطوط السير في أسوان

كتب : إيهاب عمران

06:46 م 04/06/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    المرور يتاكد من سلامة الرخص وخط السير
  • عرض 5 صورة
    حملة مروربة للتأكد من خطوط السير
  • عرض 5 صورة
    سيارات السرفيس فى أسوان
  • عرض 5 صورة
    موقف الأقاليم بأسوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، جولة ميدانية مفاجئة على الطريق الصحراوى الغربى لمتابعة حركة سيارات السرفيس والتأكد من التزامها بخطوط السير المحددة وعدم الخروج عن المسارات المقررة ، وذلك بعد توجيه إدارة السرفيس لرصد السيارات المخالفة بداية من الساعة 4 فجر اليوم .

وخلال الجولة، وجه المحافظ باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المخالفين حيث جارى توقيع غرامات مالية على 60 سيارة سرفيس بواقع 20 ألف جنيه لكل سيارة بعد رصدها من قبل لجنة السرفيس وهى تعمل خارج خطوط السير المعتمدة بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة للعمل.

توجيهات وإجراءات

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ خطة صارمة للقضاء على المخالفات التي تؤثر على انتظام خدمات النقل الجماعي ، مشيراً إلى أن الإلتزام بالقانون يمثل أولوية قصوى للحفاظ على استقرار المنظومة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق الكامل مع اللواء عبد الله جلال عصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان لتكثيف الحملات المرورية والكمائن الثابتة والمتحركة على الطرق الرئيسية، وخاصة الطريق الصحراوى الغربى لرصد المخالفات وضبط المركبات الخارجة عن خطوط السير المخصصة لها.

عقوبات مشددة للمخالفين

أشار محافظ أسوان إلى تفعيل منظومة العقوبات التصاعدية بكل حزم حيث تبدأ بغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه عند ارتكاب المخالفة لأول مرة، وترتفع إلى 40 ألف جنيه في حالة التكرار، فيما تصل العقوبة في المرة الثالثة إلى سحب وإلغاء الترخيص وخط السير نهائياً، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وطرح الرخصة وفقاً للقواعد المنظمة.

كما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية من قبل إدارة المواقف ولجنة السرفيس لرصد أي تجاوزات بشكل فوري، خاصة ما يتعلق بتشغيل السيارات على الطرق أو المناطق غير المدرجة ضمن تراخيصها ، مؤكداً أن المحافظة لن تسمح بأي ممارسات عشوائية تؤثر على مصالح المواطنين أو تعطل جهود التنمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيارات السرفيس أسوان غرامات فورية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بالأسماء.. الحركة الدبلوماسية الكاملة لسفراء مصر بالخارج والداخل
أخبار مصر

بالأسماء.. الحركة الدبلوماسية الكاملة لسفراء مصر بالخارج والداخل
ماذا يحدث لجسمك عند المشي يوميا؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند المشي يوميا؟
هل تتأثر السيارات في مصر بمخاطر انهيار الأسعار في الصين؟ "السبع يوضح"
أخبار السيارات

هل تتأثر السيارات في مصر بمخاطر انهيار الأسعار في الصين؟ "السبع يوضح"
غسل أموال مخدرات بـ190 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد عنصر
حوادث وقضايا

غسل أموال مخدرات بـ190 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد عنصر
المياه هترجع إمتى؟.. 11 معدة في الشارع لإصلاح انفجار خط مياه ميت خاقان
أخبار المحافظات

المياه هترجع إمتى؟.. 11 معدة في الشارع لإصلاح انفجار خط مياه ميت خاقان

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي: زيادة مخصصات الصحة 30% والتعليم 20% بالموازنة الجديدة
مدبولي: الفقراء سيحصلون على أعلى شريحة في الدعم النقدي.. والتطبيق قريبا
رئيس الوزراء: لا نحتاج إلى الدخول في برامج جديدة مع صندوق النقد