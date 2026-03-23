خناقة "العزال" بالمنوفية.. الأمن يضبط 3 متهمين بعد إصابة 5 أشخاص بمشاجرة في الباجور

كتب : أحمد الباهي

02:34 م 23/03/2026

أصابت مشاجرة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، بقرية العطف التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، على خلفية خلاف نشب أثناء نقل "عزال عروس".

بداية الواقعة

بدأت الأحداث باصطدام سيارة بأحد الأشخاص خلال نقل العزال، ما أدى إلى إصابته، ونقله إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة.

تصاعد المشاجرة

تطورت الواقعة سريعًا إلى مشاجرة بين عدد من الأهالي، استخدم خلالها الطرفان أدوات حادة، بينها شوم ومقص، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات، وسط حالة من التوتر في محيط الحادث.

تحرك أمني وضبط المتهمين

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبدأت في فحص ملابسات الواقعة، وتمكنت من ضبط 3 متهمين بحوزتهم أدوات مستخدمة في المشاجرة.

الإجراءات القانونية

حررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، وتباشر التحقيقات مع المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.

مشاجرة عزال عروس الباجور إصابات ضبط متهمين

