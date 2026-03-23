قاد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، حملة موسعة بنطاق حي المنتزه أول وحي شرق، لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط في الشارع السكندري، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

غلق وتشميع المقاهي المخالفة

وأسفرت الحملات التي شنتها الأجهزة التنفيذية عن غلق وتشميع 23 مقهى وكافتيريا تدار بدون ترخيص ومتعدية على حرم الطريق العام، بنطاق أحياء المنتزه أول وشرق ووسط والجمرك، في إطار جهود المحافظة لفرض سيادة القانون واستعادة الانضباط بالشوارع.

حملات ميدانية بشوارع شرق والمنتزه

وتفقد المحافظ شارع جميل أبو حريد، حيث وجه بالغلق الفوري وتشميع أحد المقاهي المخالفة، كما انتقل إلى شارع ابن سلامة، وأصدر توجيهاته بغلق وتشميع 23 مقهى لمخالفتها الاشتراطات القانونية وإدارتها دون ترخيص، فضلًا عن تعديها على الطريق العام بما يعيق حركة السير.

مواجهة الإشغالات

وشدد محافظ الإسكندرية على ضرورة التعامل الحاسم مع جميع أشكال الإشغالات والتعديات، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تعطل الحركة المرورية، وأن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد حبيب السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح السكرتير العام المساعد، والمهندسة إنجي فتحي رئيس حي شرق، ووليد مرسي رئيس حي المنتزه أول.