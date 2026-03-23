يقودها المحافظ.. تشميع 23 مقهى مخالف خلال حملة مفاجئة بالإسكندرية – صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:29 م 23/03/2026
    تشديد على مواجهة الإشغالات (1)
    غلق وتشميع المقاهي المخالفة (3)
    غلق وتشميع المقاهي المخالفة (4)
    حملات ميدانية بشوارع شرق والمنتزه (2)
    تشديد على مواجهة الإشغالات (3)
    غلق وتشميع المقاهي المخالفة (1)
    حملات ميدانية بشوارع شرق والمنتزه (3)
    غلق وتشميع المقاهي المخالفة (2)
    تشديد على مواجهة الإشغالات (4)
    تشديد على مواجهة الإشغالات (2)

قاد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، حملة موسعة بنطاق حي المنتزه أول وحي شرق، لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط في الشارع السكندري، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

غلق وتشميع المقاهي المخالفة

وأسفرت الحملات التي شنتها الأجهزة التنفيذية عن غلق وتشميع 23 مقهى وكافتيريا تدار بدون ترخيص ومتعدية على حرم الطريق العام، بنطاق أحياء المنتزه أول وشرق ووسط والجمرك، في إطار جهود المحافظة لفرض سيادة القانون واستعادة الانضباط بالشوارع.

حملات ميدانية بشوارع شرق والمنتزه

وتفقد المحافظ شارع جميل أبو حريد، حيث وجه بالغلق الفوري وتشميع أحد المقاهي المخالفة، كما انتقل إلى شارع ابن سلامة، وأصدر توجيهاته بغلق وتشميع 23 مقهى لمخالفتها الاشتراطات القانونية وإدارتها دون ترخيص، فضلًا عن تعديها على الطريق العام بما يعيق حركة السير.

مواجهة الإشغالات

وشدد محافظ الإسكندرية على ضرورة التعامل الحاسم مع جميع أشكال الإشغالات والتعديات، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تعطل الحركة المرورية، وأن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد حبيب السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح السكرتير العام المساعد، والمهندسة إنجي فتحي رئيس حي شرق، ووليد مرسي رئيس حي المنتزه أول.

محافظ الإسكندرية أيمن عطية غلق مقاهي حملات الإشغالات إزالة التعديات حي المنتزه أول حي شرق شوارع الإسكندرية الانضباط بالشارع

أحدث الموضوعات

بينهم مصر.. أكسيوس يكشف: 3 دول وسيطة في محادثات أمريكا وإيران
شئون عربية و دولية

بينهم مصر.. أكسيوس يكشف: 3 دول وسيطة في محادثات أمريكا وإيران
فيديو صادم| مشاجرة بمبيد حشري في شرم الشيخ.. والداخلية تكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

فيديو صادم| مشاجرة بمبيد حشري في شرم الشيخ.. والداخلية تكشف التفاصيل
20 يومًا وينتهي التقديم.. خطوات حجز السكن البديل لمتضرري الإيجار القديم
أخبار العقارات

20 يومًا وينتهي التقديم.. خطوات حجز السكن البديل لمتضرري الإيجار القديم
صفقة الـ230 مليون جنيه.. "الداخلية" تُحبط تهريب 3 أطنان مخدرات في السويس
حوادث وقضايا

صفقة الـ230 مليون جنيه.. "الداخلية" تُحبط تهريب 3 أطنان مخدرات في السويس
"بوظت حفلة صحابي".. دنيا سامي تفاجئ جمهور "بلاك تيما" باللهجة اللبنانية
زووم

"بوظت حفلة صحابي".. دنيا سامي تفاجئ جمهور "بلاك تيما" باللهجة اللبنانية

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات مثمرة مع إيران لوقف شامل للحرب
صواريخ إيران تهز "حصن ديمونة".. لماذا فشلت مظلة إسرائيل الدفاعية؟
مواعيد عمل المترو والقطار الخفيف بعد انتهاء إجازة العيد
شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان.. والأبناء تأثروا بها نفسيًا
تحرك حاسم.. إزالة تعديات بـ 21 محافظة وتنفيذ قرارات فورية