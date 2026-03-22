واصل أهالي محافظة أسيوط احتفالاتهم بثالث أيام عيد الفطر المبارك، اليوم الأحد، حيث شهدت الحدائق والمتنزهات العامة إقبالًا واسعًا من المواطنين الذين حرصوا على قضاء أوقات من الفرح والبهجة وسط أجواء احتفالية عائلية.



خيمت مشاعر السعادة على الزائرين، حيث تجمّع الأطفال والشباب حول منصات الموسيقى ورقصوا على أنغام الـ"دي جي"، فيما كثّفت الجهات المختصة مراجعة اشتراطات السلامة في المراكب النهرية، والتأكد من توافر سترات النجاة حمايةً لرواد الرحلات النيلية.

وحرص العديد من المواطنين على اصطحاب أطفالهم إلى الملاهي والمراجيح داخل الحديقة العامة الفردوس بمدينة أسيوط، والحديقة العامة ناصر بمركز أبوتيج، حيث بدت ملامح الفرحة واضحة على وجوه الأسر التي احتفلت بالعيد في أجواء يسودها المرح.

من جانبه، أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار استقبال المتنزهات للمواطنين في ثالث أيام العيد، مشيرًا إلى الإقبال الكبير الذي شهدته الحدائق والرحلات النهرية عبر عبارات المشروع النهري بأسعار رمزية. وأضاف أن الأجهزة الأمنية انتشرت بكثافة لتأمين المواطنين، مع تمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية بجوار الحدائق تحسبًا لأي طارئ، إلى جانب تشغيل غرف عمليات متصلة بجميع المناطق للتعامل السريع مع أي مشاكل طارئة.

جهود مضاعفة لرفع المخلفات وتهيئة الشوارع

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تهيئة الشوارع ومناطق الاحتفال ورفع أي مخلفات أو تجمعات قمامة على مدار اليوم، بما يضمن للمواطنين قضاء أوقات مريحة والاستمتاع بأجواء العيد.



كما أكد اللواء محمد علوان استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، وربطها بغرف عمليات الأحياء والمديريات لمتابعة احتفالات المواطنين، وتلقي البلاغات والشكاوى، لافتًا إلى تكليف العاملين بمنظومة النظافة بالمرور المستمر ورفع أي مخلفات بالقرب من الحدائق والمناطق الحيوية.