إعلان

إعادة فتح ميناء نويبع بعد تحسن حالة البحر

كتب : رضا السيد

11:03 ص 22/03/2026 تعديل في 11:48 ص

ميناء نويبع البحري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء صباح اليوم الأحد، عقب تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وحالة البحر.


وأكد المركز الإعلامي في بيان اليوم، أنه جرى استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية داخل الميناء بشكل طبيعي.

على جانب آخر، أكد اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر، على مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية، والممتلكات العامة والخاصة.

أسباب غلق الملاحة بالميناء أمس

وكانت الهيئة، أصدرت بيانا بوقف حركة الملاحة البحرية بميناء نويبع أمس نتيجة لسوء الأحوال الجومائية، وتراوح شدة الرياح ما بين 24 إلى 30 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج التي تتراوح بين 4 إلى 6 أمتار، مما أدى إلى اضطراب شديد في حالة البحر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميناء نويبع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر الملاحة حالة البحر

فيديو قد يعجبك



إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

