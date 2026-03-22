عدم استقرار الطقس يتسبب في إعلان رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنيا

كتب : مصراوي

03:14 ص 22/03/2026

اللواء. عماد كدواني محافظ المنيا

المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية، لمواجهة موجة الطقس غير المستقر التي تشهدها بعض مناطق المحافظة، والمصحوبة بسقوط أمطار ورياح شديدة، موجّهًا بضرورة المتابعة المستمرة لحالة الطرق والمحاور الرئيسية على مدار الساعة.

ووجّه المحافظ بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، والدفع بالمعدات اللازمة لشفطها، إلى جانب تكثيف أعمال تطهير مخرات السيول والمصارف، بما يضمن تصريف المياه بكفاءة، ومنع حدوث أية أضرار أو إعاقة لحركة السير.

كما شدد على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية وغرف العمليات بالمحافظة، وربطها على مدار الساعة، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، والتدخل السريع للتعامل مع أي طارئ، بما يحقق الحفاظ على سلامة المواطنين واستمرارية تقديم الخدمات.

في السياق ذاته، تهيب محافظة المنيا بالمواطنين، خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة، ضرورة الالتزام بقواعد المرور، وخفض السرعات أثناء القيادة، وتوخي أقصى درجات الحذر، والابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية، في ظل التقلبات الجوية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

مأساة في حديقة الزوراء.. نمر يحاول افتراس مراهقًا أمام الزوار بالعراق
مأساة في حديقة الزوراء.. نمر يحاول افتراس مراهقًا أمام الزوار بالعراق
الالتهاب السحائي يهدد بريطانيا.. ارتفاع الإصابات واصطفاف المئات للحصول
الالتهاب السحائي يهدد بريطانيا.. ارتفاع الإصابات واصطفاف المئات للحصول
ما الفوائد الصحية لممارسة الرياضة صباحا يوميا؟
ما الفوائد الصحية لممارسة الرياضة صباحا يوميا؟
10 صور ومعلومات.. من هو عريس ملك زاهر؟
10 صور ومعلومات.. من هو عريس ملك زاهر؟
أيمن عبد الجليل: "لا عيد أم ولا أخ ملناش في الإسلام غير الفطر والأضحى"
أيمن عبد الجليل: "لا عيد أم ولا أخ ملناش في الإسلام غير الفطر والأضحى"

