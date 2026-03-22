المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية، لمواجهة موجة الطقس غير المستقر التي تشهدها بعض مناطق المحافظة، والمصحوبة بسقوط أمطار ورياح شديدة، موجّهًا بضرورة المتابعة المستمرة لحالة الطرق والمحاور الرئيسية على مدار الساعة.

ووجّه المحافظ بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، والدفع بالمعدات اللازمة لشفطها، إلى جانب تكثيف أعمال تطهير مخرات السيول والمصارف، بما يضمن تصريف المياه بكفاءة، ومنع حدوث أية أضرار أو إعاقة لحركة السير.

كما شدد على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية وغرف العمليات بالمحافظة، وربطها على مدار الساعة، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، والتدخل السريع للتعامل مع أي طارئ، بما يحقق الحفاظ على سلامة المواطنين واستمرارية تقديم الخدمات.

في السياق ذاته، تهيب محافظة المنيا بالمواطنين، خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة، ضرورة الالتزام بقواعد المرور، وخفض السرعات أثناء القيادة، وتوخي أقصى درجات الحذر، والابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية، في ظل التقلبات الجوية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.