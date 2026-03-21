يواصل المواطنون توافدهم على مراكز الشباب بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لليوم الثاني على التوالي من أيام عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة.

أنشطة مجانية ترفيهية ورياضية للجمهور

وأوضح اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن مراكز الشباب شهدت إقبالًا متزايدًا من الأسر والأطفال والشباب، بفضل الأنشطة الترفيهية والرياضية المجانية المقدمة داخل المراكز، مشيرًا إلى أن الأجواء الاحتفالية تعكس حالة البهجة والفرحة بين المواطنين خلال أيام العيد.

فعاليات متنوعة تناسب جميع الأعمار

وأضاف المحافظ أن الفعاليات تشمل فقرات فنية واستعراضية، وتوزيع الهدايا على الأطفال، إلى جانب الأنشطة الرياضية والألعاب الترفيهية، بما يوفّر متنفسًا آمنًا ومناسبًا لكافة الفئات العمرية، ويعزز الدور المجتمعي لمراكز الشباب.

إشادة بجهود مديرية الشباب والرياضة

وأشاد اللواء علوان بجهود مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي، وكيل الوزارة، في تنظيم الفعاليات ورفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب، فضلًا عن فتح أبوابها أمام المواطنين مجانًا وتكثيف البرامج المقدمة طوال أيام العيد.

متابعة تنفيذية على مدار الساعة

كما شدد المحافظ على استمرار عمل غرف العمليات على مدار الساعة لمتابعة سير الأنشطة، والتأكد من انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الالتزام بمعايير السلامة والتنظيم.

دعم مستمر للمبادرات المجتمعية

وأكد اللواء محمد علوان حرص المحافظة على دعم المبادرات المجتمعية التي تستهدف إدخال الفرحة على المواطنين، وتوفير مساحات آمنة للاحتفال، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب تواصل أداء دورها الحيوي كمراكز خدمة مجتمعية لجميع أبناء المحافظة.