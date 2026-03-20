شهدت مدينة المنيا والمنيا الجديدة، صباح اليوم، توافد آلاف المواطنين على المتنزهات والحدائق العامة.

وجاء ذلك عقب الانتهاء من أداء صلاة عيد الفطر المبارك، في أجواء غلبت عليها الفرحة والبهجة بين الكبار والصغار.

احتفالات الشوارع والميادين

وتحولت الشوارع والميادين الرئيسية إلى ساحات احتفال مفتوحة، حيث حرص المواطنون على الخروج مبكرًا برفقة أسرهم.

وانتشرت مظاهر الاحتفال المتنوعة من شراء الحلوى وألعاب الأطفال، إلى التقاط الصور التذكارية وتبادل التهاني.

ساحة ميدان الشباب

وشهدت ساحة ميدان الشباب، والتي تُعد من أكبر ساحات الصلاة بالمحافظة، إقبالًا كثيفًا من المصلين.

وامتلأت الساحة بآلاف المواطنين الذين أدوا الصلاة في مشهد مهيب، يعكس روح الترابط والتآلف بين أبناء المحافظة.

استعدادات صلاة العيد

وكانت محافظة المنيا قد استعدت مبكرًا لاستقبال عيد الفطر بتخصيص نحو 200 ساحة لأداء الصلاة.

وجرى فتح أكثر من 3500 مسجد بمختلف المراكز، لضمان استيعاب الأعداد الكبيرة وتيسير أداء الشعائر بأجواء آمنة.