بالأسماء.. ضحايا انفجار مول دمياط الجديدة

كتب : رامي محمود

04:00 ص 20/03/2026
    أحد ضحايا الحادث
    الأهالي في منطقة الحادث
    أحد ضحايا الحريق
    تجمع من الشباب يحاول المساعدة في إنقاذ المصابين
    تجمع من الأهالي بحيط بسيارات المطافئ في موقع الحادث
    قوة أمنية في محبط الحادث

حصل "مصراوي" من مصادر طبية على أسماء ضحايا حادث انفجار أسطوانة غاز "هيليوم" داخل "موريا مول" بمدينة دمياط الجديدة، والذي أسفر عن مصرع 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين.

استقبل مستشفى الأزهر جثامين الضحايا الثلاثة، وهم محمد إبراهيم طبانة البالغ من العمر 32 عامًا، ومروان حسين البالغ 23 عامًا، وعبدالرحمن عارف البالغ 23 عامًا.

نتج الحادث المفجع عن انفجار أسطوانة كانت تُستخدم في ملء بالونات الدعاية داخل المول، ما أدى إلى نشوب حريق وتضرر عدد من المحال التجارية.
وتمكنت قوات الحماية المدنية من التدخل السريع للسيطرة على النيران وإخمادها، في حين ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مالك المحل المتورط في الواقعة.

وتسبب دوي الانفجار في حالة من الذعر الشديد بين مرتادي المول وأهالي المنطقة، خاصة في ظل الإقبال الكثيف الذي شهده المكان منذ مساء أمس الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وشهدت واجهات عدة محال بمدخل المدينة تحطماً بالغاً جراء قوة الانفجار الموجية.

وفور وقوع الحادث، هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما فرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا حول المنطقة المتضررة لتأمينها.

وباشرت الجهات المختصة تحرير محضر بالواقعة، مع استمرار التحقيقات الدقيقة في ملابسات الحادث لبيان مدى وجود شبهة جنائية.

