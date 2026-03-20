حصل "مصراوي" من مصادر طبية على أسماء ضحايا حادث انفجار أسطوانة غاز "هيليوم" داخل "موريا مول" بمدينة دمياط الجديدة، والذي أسفر عن مصرع 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين.

استقبل مستشفى الأزهر جثامين الضحايا الثلاثة، وهم محمد إبراهيم طبانة البالغ من العمر 32 عامًا، ومروان حسين البالغ 23 عامًا، وعبدالرحمن عارف البالغ 23 عامًا.

نتج الحادث المفجع عن انفجار أسطوانة كانت تُستخدم في ملء بالونات الدعاية داخل المول، ما أدى إلى نشوب حريق وتضرر عدد من المحال التجارية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من التدخل السريع للسيطرة على النيران وإخمادها، في حين ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مالك المحل المتورط في الواقعة.

وتسبب دوي الانفجار في حالة من الذعر الشديد بين مرتادي المول وأهالي المنطقة، خاصة في ظل الإقبال الكثيف الذي شهده المكان منذ مساء أمس الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وشهدت واجهات عدة محال بمدخل المدينة تحطماً بالغاً جراء قوة الانفجار الموجية.

وفور وقوع الحادث، هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما فرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا حول المنطقة المتضررة لتأمينها.

وباشرت الجهات المختصة تحرير محضر بالواقعة، مع استمرار التحقيقات الدقيقة في ملابسات الحادث لبيان مدى وجود شبهة جنائية.