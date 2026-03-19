لقي الشاب "أحمد محمد تله"، 33 عامًا، من شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مصرعه، اليوم الخميس، إثر حادث سير وقع أمام نادي الجمهورية بشبين الكوم، بعدما صدمه "تريسكل" أثناء عبوره الطريق، وسط حالة من الحزن بين أهاليه ومعارفه.

تفاصيل الحادث

وأوضح أحد أصدقاء الفقيد، أن الحادث وقع أثناء سيره، بعد أن صدمته سيارة، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة، وجرى نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

شاب مكافح وأب لطفلين

وأكد صديق الفقيد أن الراحل عُرف بحسن الخلق والسعي الدائم على أسرته، حيث يعمل محاسبًا ومندوب مبيعات، ولديه طفلان، أصغرهما رضيع لم يتجاوز عمره شهرين، ما ضاعف من حالة الحزن بين أسرته.

استعدادات لتشييع الجثمان

ونُقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة المصرية، فيما تنتظر أسرته إنهاء تصاريح الدفن، تمهيدًا لتشييع الجثمان عقب صلاة العصر إلى مقابر العائلة بقرية كمشيش التابعة لمركز تلا.

وخيمت حالة من الحزن الشديد بين أهالي المنطقة، الذين نعوا الشاب بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه كان مثالًا للشاب المكافح وصاحب السيرة الطيبة بين الجميع.