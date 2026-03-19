وفد الكنيسة الكاثوليكية بشرم الشيخ يقدم التهنئة لمحافظ جنوب سيناء بعيد الفطر

كتب : رضا السيد

03:12 م 19/03/2026
    وفد الكنيسة الكاثوليكية
    استقبال المحافظ لواعي كاتدرائية بازيليك سيدة السلام للأقباط الكاثوليك

استقبل اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، الأنبا حنا صديق، راعي كاتدرائية بازيليك سيدة السلام للأقباط الكاثوليك ورئيس وفد الكنيسة الكاثوليكية بشرم الشيخ، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ترحيب المحافظ بالوفد

ورحب المحافظ بالوفد الزائر، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تعكس روح التلاحم الاجتماعي والتواصل بين مختلف الطوائف الدينية بالمحافظة، مؤكدًا حرصه على وحدة المجتمع السيناوي، وتعزز قيم المحبة والتعاون بين جميع أبناء المحافظة.

حرص الكنيسة الكاثوليكية على المشاركة المجتمعية

ومن جانبه، أعرب الأنبا حنا صديق، عن تقديره لاستقبال المحافظ، مشددًا على حرص الكنيسة الكاثوليكية على المشاركة المجتمعية كما هو متبع دائمًا في نشاطاتها لخدمة المواطنين،ودعم الفئات المختلفة بالمجتمع، مؤكدًا أن عيد الفطر المبارك يمثل مناسبة لتعزيز روح التواصل والتكاتف بين جميع أبناء المحافظة.

دور المؤسسات الدينية في تعزيز العمل المجتمعي

وأشار رئيس الوفد إلى الدور الفعال للمؤسسات الدينية في تعزيز العمل المجتمعي والمبادرات الإنسانية، بما يسهم في خدمة المواطنين وترسيخ قيم التسامح والمحبة والسلام الاجتماعي.

