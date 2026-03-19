شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عواصف ترابية شديدة، تسببت في انخفاض مستوى الرؤية خاصة على الطرق السريعة بين المراكز والمحافظات.

رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى

قررت المحافظ حنان مجدي رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والخدمات، لمواجهة التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة.

تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة

تزامنت العواصف مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، ما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بالمحافظة.

تفعيل غرف العمليات والمتابعة المستمرة

جرى تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة، مع توجيه الأجهزة التنفيذية بالإبلاغ الفوري عن أي طوارئ أو تغيرات مناخية.