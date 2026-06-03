تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، امتحان الفرصة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان العملي للفصل الدراسي الثاني في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة «QUREO»، وذلك للحصول على شهادة البرمجة الدولية.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان يعقد داخل المدارس الثانوية بالمحافظات المتبقية، وهي: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والفيوم، وأسيوط، ودمياط، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، والسويس، ومطروح، والوادي الجديد.

وكانت الوزارة قد نظمت امتحان الفرصة الثانية للطلاب المتغيبين عن الاختبار العملي أمس في عدد من المحافظات الأخرى، شملت الجيزة، والشرقية، والإسكندرية، والبحيرة، وسوهاج، والمنيا، وبني سويف، وقنا، والأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وجنوب سيناء.