إعلان

اليوم.. عقد امتحان البرمجة العملي "الفرصة الثانية" لأولى ثانوي في 14 محافظة

كتب : أحمد الجندي

05:30 ص 03/06/2026

عقد امتحان البرمجة العملي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، امتحان الفرصة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان العملي للفصل الدراسي الثاني في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة «QUREO»، وذلك للحصول على شهادة البرمجة الدولية.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان يعقد داخل المدارس الثانوية بالمحافظات المتبقية، وهي: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والفيوم، وأسيوط، ودمياط، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، والسويس، ومطروح، والوادي الجديد.

وكانت الوزارة قد نظمت امتحان الفرصة الثانية للطلاب المتغيبين عن الاختبار العملي أمس في عدد من المحافظات الأخرى، شملت الجيزة، والشرقية، والإسكندرية، والبحيرة، وسوهاج، والمنيا، وبني سويف، وقنا، والأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وجنوب سيناء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصف الأول الثانوي الذكاء الاصطناعي وزارة التعليم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

هل طالب ترامب إيران بتقديم تنازلات نووية محددة؟
شئون عربية و دولية

هل طالب ترامب إيران بتقديم تنازلات نووية محددة؟
بمبادرة الإمام الأكبر.. الأزهر يكشف تفاصيل إنهاء "ثأر جريمة أبنوب": عفو
أخبار مصر

بمبادرة الإمام الأكبر.. الأزهر يكشف تفاصيل إنهاء "ثأر جريمة أبنوب": عفو
الأبراج الأكثر قدرة على تحقيق أهدافها هذا الصيف.. هل برجك من بينهم؟
علاقات

الأبراج الأكثر قدرة على تحقيق أهدافها هذا الصيف.. هل برجك من بينهم؟
3 عائلات بأبنوب يعفون عن قاتل أبنائهم خلال مكالمة هاتفية مع شيخ الأزهر
مصراوى TV

3 عائلات بأبنوب يعفون عن قاتل أبنائهم خلال مكالمة هاتفية مع شيخ الأزهر
كشفت تفاصيل القضية.. أول تعليق من محامية صبري نخنوخ بعد قرار حبسه 4 أيام-
حوادث وقضايا

كشفت تفاصيل القضية.. أول تعليق من محامية صبري نخنوخ بعد قرار حبسه 4 أيام-

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان