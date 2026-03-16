شهد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط احتفالية مديرية الأوقاف بليلة القدر، التي أُقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف. وشهدت الفعالية تكريم الفائزين في مسابقتي حفظ القرآن الكريم و"الحناجر الذهبية"، بمنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديرًا لتميزهم.

حضور رسمي وديني واسع

حضر الاحتفال الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور الشيخ عيد علي وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات القضائية والتنفيذية والشعبية والدينية، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين ومديري الإدارات والأئمة وأسر الفائزين.

بداية الحفل وتلاوة القرآن الكريم

بدأت فعاليات الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري، تلاه تلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ جمعة سليم الجهمي نقيب قراء أسيوط، والتي أضفت أجواء روحانية على الحاضرین.

كلمة الأوقاف حول فضل ليلة القدر

ألقى الدكتور عيد علي وكيل وزارة الأوقاف كلمة تناول فيها فضل ليلة القدر ومكانتها العظيمة في الإسلام، مشددًا على أهمية إحيائها بالعبادة والذكر وتلاوة القرآن، والتقرب إلى الله بالتوبة والدعاء.

تأكيد على القيم الروحية في رمضان

وتحدث الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط عن مكانة شهر رمضان وليلة القدر في وجدان المصريين، وما تحمله هذه الليالي من قيم إنسانية وروحية تعزز التسامح والتكافل الاجتماعي.

تهنئة المحافظ وتأكيد دور المسابقات

وخلال كلمته، قدّم محافظ أسيوط التهنئة للشعب المصري بمناسبة ليلة القدر وقرب حلول عيد الفطر، كما هنأ الفائزين في المسابقة وأسرهم، مشيدًا بما بذلوه من جهد في حفظ كتاب الله. ووجّه المحافظ التحية إلى القيادة السياسية، داعيًا الله أن يحفظ مصر ويديم عليها الأمن والاستقرار.

وأكد المحافظ أن هذه المسابقات تأتي في إطار دعم النشء والشباب وتشجيعهم على حفظ القرآن وترسيخ القيم الدينية السمحة، مشيدًا بدور مديرية الأوقاف في نشر الفكر الوسطي ومواجهة الأفكار المتطرفة وبناء الوعي السليم.

تكريم الفائزين في حفظ القرآن والحناجر الذهبية

وفي ختام الاحتفال، كرّم المحافظ 17 فائزًا في مسابقة حفظ القرآن الكريم بمستوياتها المختلفة، من الحفظ الكامل وحتى ربع القرآن، إلى جانب مكافآت مالية وشهادات تقدير، مع إتاحة الفرصة للمشاركة في الموسم الثاني من برنامج "دولة التلاوة".

كما تم تكريم 12 فائزًا في مسابقة "الحناجر الذهبية" المخصصة لاكتشاف الأصوات المتميزة في تلاوة القرآن والإنشاد الديني.

لقطات ختامية مليئة بالفرح

اختُتمت الاحتفالية بالتقاط الصور التذكارية للفائزين مع المحافظ والقيادات، وسط أجواء غمرتها الفرحة والفخر بتكريم حفظة كتاب الله.