أصيب بفقدان مفاجئ للبصر.. جراحة عاجلة تنقذ مريضًا بمستشفى الرمد بالإسكندرية

كتب : محمد البدري

11:46 ص 15/03/2026

فريق جراحة الشبكية بمستشفى الرمد العام بالإسكندرية

نجح فريق جراحي بمستشفى الرمد العام التابع لمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، في إجراء جراحة عاجلة لإنقاذ بصر مريض تعرض لفقدان حاد ومفاجئ للبصر نتيجة انفصال شبكي وتمزقات دقيقة.

تدخل طبي دقيق لإصلاح الشبكية

استقبل طوارئ المستشفى المريض وهو يعاني من تدهور سريع في الرؤية، وبفحص العين تبين وجود انفصال شبكي وتمزقات في أطراف الشبكية.

وعلى الفور، تقرر إجراء جراحة دقيقة شملت تركيب دعامة خارجية لصلبة العين وإجراء كي بالتبريد لأطراف الشبكية لإعادتها لوضعها الطبيعي، وتكللت الجهود بالنجاح واستقرار حالة المريض الذي غادر المستشفى في نفس اليوم.

الفريق الطبي المشارك

أُجريت الجراحة بمشاركة فريق طبي متخصص ضم كل من الدكتور أحمد عزت، استشاري طب وجراحة العيون وجراحات الشبكية والجسم الزجاجي، محمود طعيمة، نائب رمد، الدكتور أحمد مندور، أخصائي طب وجراحة العيون وجراحات الشبكية والجسم الزجاجي.


وضم فريق التخدير الدكتور نسمة إبراهيم أخصائي أول، الدكتورة مروة عبد الحليم، نائب أول، الدكتورة هالة صلاح، نائب، بمعاونة فريق التمريض، ولاء عبد الجبار، عليه عطية، ومروة عبد المنعم.

وأكدت إدارة مستشفى الرمد العام أن هذه الجراحة تأتي ضمن سلسلة النجاحات التي يحققها قسم الشبكية بالمستشفى، مشيرة إلى الجاهزية التامة لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل معها بأحدث البروتوكولات العلاجية لخدمة المرضى.

مستشفى الرمد العام الإسكندرية انفصال الشبكية جراحة الشبكية وزارة الصحة البصر طب العيون أخبار طبية طوارئ الإسكندرية

