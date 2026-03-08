إعلان

ضربة شاكوش تنهي عِشرة زوجين بني مزار.. جريمة مرعبة تهز المنيا

كتب : رمضان يونس

04:24 م 08/03/2026

جريمة بني مزار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدى أحد الأشخاص على زوجته مما أدى إلى وفاتها بالمنيا.

تلقى قسم شرطة بنى مزار، 7 مارس الجاري، بلاغًا من أحد المواطنين بقيام "بائع أسماك "له معلومات جنائية"، بالتعدى بالضرب على زوجته "ربة منزل" مقيمان بدائرة المركز مما أدى إلى وفاتها داخل منزلها.

وبالانتقال تم العثور على جثمان المذكورة وبه جروح قطعية وكدمات متفرقة، وبسؤال كريمة المتوفاة 13 سنة، قررت بنشوب مشاجرة بين والديها لرغبة والدتها للتوجه لمنزل أهليتها ورفض والدها ذلك، على إثر ذلك قام والدها بالتعدى على والدتها بالضرب باستخدام مطرقة حديدية "شاكوش" محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على المتهم في حينه، وبحوزته (الأداة المستخدمة في التعدي، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلافات لافات زوجية تل ماك يقتل زوجته ر الزيارة الأخيرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صاروخ إيراني يحقق إصابة مباشرة في تل أبيب ويسفر عن إصابات
شئون عربية و دولية

صاروخ إيراني يحقق إصابة مباشرة في تل أبيب ويسفر عن إصابات
قفزة تاريخية.. الدولار يرتفع أكثر من جنيهين مقابل الجنيه بنهاية التعاملات
أخبار البنوك

قفزة تاريخية.. الدولار يرتفع أكثر من جنيهين مقابل الجنيه بنهاية التعاملات
احتلم في نهار رمضان ولم يرَ الماء ..هل عليه غسل وما حكم صيامه؟.. داعية
جنة الصائم

احتلم في نهار رمضان ولم يرَ الماء ..هل عليه غسل وما حكم صيامه؟.. داعية
بالبكاء والدموع.. انهيار الشحات مبروك لحظة توديع زوجته في كفر الشيخ- صور
أخبار المحافظات

بالبكاء والدموع.. انهيار الشحات مبروك لحظة توديع زوجته في كفر الشيخ- صور

"سفر ونجاحات".. مواليد 4 أبراج على موعد مع الثراء في رمضان
رمضان ستايل

"سفر ونجاحات".. مواليد 4 أبراج على موعد مع الثراء في رمضان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إيران تعلن إطلاق الموجة 28 من الصواريخ برأس حربي عنقودي تجاه إسرائيل
3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه