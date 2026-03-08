كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدى أحد الأشخاص على زوجته مما أدى إلى وفاتها بالمنيا.

تلقى قسم شرطة بنى مزار، 7 مارس الجاري، بلاغًا من أحد المواطنين بقيام "بائع أسماك "له معلومات جنائية"، بالتعدى بالضرب على زوجته "ربة منزل" مقيمان بدائرة المركز مما أدى إلى وفاتها داخل منزلها.

وبالانتقال تم العثور على جثمان المذكورة وبه جروح قطعية وكدمات متفرقة، وبسؤال كريمة المتوفاة 13 سنة، قررت بنشوب مشاجرة بين والديها لرغبة والدتها للتوجه لمنزل أهليتها ورفض والدها ذلك، على إثر ذلك قام والدها بالتعدى على والدتها بالضرب باستخدام مطرقة حديدية "شاكوش" محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على المتهم في حينه، وبحوزته (الأداة المستخدمة في التعدي، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.