عقد الدكتور هاني العزبي، نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا مع مديري وأعضاء الإدارات الفنية بالفرع، لمراجعة سير العمل داخل المنشآت الصحية ومعدلات الأداء خلال الفترة الحالية، بهدف تعزيز الكفاءة وضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

استعراض مؤشرات الأداء وتطوير العمل

استعرض نائب مدير الفرع خلال الاجتماع مؤشرات الأداء بالمنشآت الصحية، وناقش آليات تطوير منظومة العمل بما يضمن رفع جودة الخدمات الطبية وفقًا لأعلى المعايير المعتمدة. كما تم بحث التحديات التي قد تواجه فرق العمل، وطرح حلول عملية لضمان انسيابية الخدمة الطبية.

تكامل الإدارات الفنية ودعم الكوادر

أكد الدكتور العزبي على أهمية التكامل بين الإدارات الفنية وضرورة استمرار التنسيق والتواصل بين الفرق المختلفة لدعم أهداف الهيئة في تقديم خدمات صحية متكاملة، مشددًا على المتابعة الدورية لمستوى الأداء لضمان الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى.

كما وجه بضرورة دعم الكوادر الطبية والإدارية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أفضل النتائج، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل.

تغييرات قيادية لتعزيز الكفاءة

وكان قد أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قرارًا بتعيين الدكتور محمد عبد الهادي حافظ مديرًا عامًا لفرع الهيئة بجنوب سيناء خلفًا للدكتور أيمن رخا، بالإضافة إلى تكليف الدكتور هاني العزبي نائبًا للمدير لتعزيز الإدارة الميدانية وتطوير الخدمات الصحية داخل المنشآت.