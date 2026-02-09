استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، يرافقه وفدًا رفيع المستوى من 30 دولة من رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، ومراقبي الاتحاد الأوروبي، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وذلك بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

تهدف الزيارة إلى التعرف عن قرب على مستجدات المشروعات التنموية لقناة السويس، وذلك على هامش اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية والذي عُقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

في بداية اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا و ضيوف مصر الكرام بهيئة قناة السويس، معرباً عن تقديره للدور الكبير المنوط بالهيئات القضائية والمحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية في إقرار سيادة القانون ووضع ضوابط لضمان استقلال المنظومة القضائية بما يحقق مصالح الشعوب الإفريقية.

وأكد رئيس الهيئة أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تولي اهتماماً كبيرًا بدعم مسارات التعاون وتعزيز التكامل المشترك مع دول القارة الأفريقية في المجالات المختلفة بما يعكس عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مصر بمحيطها الأفريقي.

وأوضح الفريق ربيع أن الزيارة تُعد فرصة حقيقية للتعرف عن قرب على قناة السويس وما شهدته من طفرة في مستوى وحجم خدماتها الملاحية واللوجيستية، والاطلاع على دروها في دفع جهود توطين صناعة الوحدات البحرية في مصر عبر الانفتاح على الأسواق الأوروبية بما أثمر عن التعاقد علي تصدير قاطرتين لشركة "NERI" الإيطالية.

وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس نجحت في الحفاظ على مكانتها والاحتفاظ بثقة عملائها والتعامل بمرونة مع كافة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة وذلك عبر تبني سياسات تسويقية مرنة وتحقيق التواصل المباشر والفعال مع العملاء والاستمرار في تطوير إمكانيات وقدرات القناة.

وأضاف رئيس الهيئة أنه على الرغم من التأثير السلبي لأزمة البحر الأحمر على معدلات الملاحة بالقناة خلال العامين الماضيين، إلا أن جهود التطوير والتحديث بالمجرى الملاحي للقناة لم تتوقف بل نجحت جهود الهيئة في زيادة عامل الأمان الملاحي بالقناة بنسبة 28% عبر مشروع تطوير القطاع الجنوبي، فضلاً عن تطوير وتحديث أسطول الوحدات المعاونة بالهيئة، والارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية واللوجيستية المُقدمة، واستحداث خدمات جديدة لم تكن موجودة من قبل.

من جانبه، أعرب المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالدور المحوري لقناة السويس بوصفها صرحًا اقتصاديًا وطنيًا تتعاظم أهميته الاستراتيجية فلا تقتصر على دعم الاقتصاد المصري فحسب، بل تمتد لتشمل دعم حركة التجارة العالمية.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا أن الجهود المتواصلة لتطوير القناة وتعزيز قدراتها التشغيلية تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد القومي، وترسيخ مكانة مصر الإقليمية والدولية، معربا عن فخره واعتزازه بهيئة قناة السويس المؤسسة الوطنية العريقة وشريان الخير لمصر والعالم.

واختتم المستشار فهمي كلمته بالإشادة بقدرة قناة السويس على مواجهة التحديات المُختلفة وإدارة أزماتها بكفاءة واضعة نصب أعينها التخطيط للمستقبل ومواجهة التحديات بإنجازات جديدة.

عقب ذلك، اصطحب الفريق أسامة ربيع الوفد القضائي لمشاهدة مناورة لمحاكاة عبور السفن في القناة بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة، ثم دعا الوفد للقيام بزيارة متحف قناة السويس. والقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، ثم زيارة مارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية.

في ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس درع قناة السويس إلى المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، والذي أهداه في المقابل درع المحكمة الدستورية العليا.