حملة أمنية بالأقصر ضد "كلاكسات الأفلام" والأصوات المزعجة

كتب : محمد محروس

05:59 م 08/02/2026

مديرية أمن الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر حملة أمنية ومرورية لضبط الدراجات النارية المخالفة والتي تحمل آلات تنبيه معدلة "كلاكسات " تصدر أصواتًا مزعجة ومقاطع صوتية غير لائقة تتسبب في إزعاج المواطنين والإخلال بالهدوء والذوق العام.

ورصدت الأجهزة الأمنية خلال الفترة الأخيرة انتشار ظاهرة غريبة بين بعض قائدي الدراجات النارية، تمثلت في استخدام "سرينات" معدلة تطلق مقاطع صوتية شهيرة من أحد الأفلام السينمائية، أبرزها مقطع بصوت نسائي من فيلم "عمر وسلمى"، الأمر الذي أثار استياء الأهالي والمارة لما يحمله من إساءة للذوق العام ونبرة غير مناسبة للشارع المصري.

وأسفرت الحملة حتى الآن عن ضبط دراجتين ناريتين مزودتين بهذه الأصوات المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد قائديهما.

مديرية أمن الأقصر الأقصر حملة أمنية

