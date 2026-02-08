إعلان

بتخفيضات 25%.. محافظ المنيا يفتتح معرض "أهلاً رمضان" وسط إقبال كبير- فيديو وصور

كتب : جمال محمد

04:59 م 08/02/2026 تعديل في 05:00 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أهلاً رمضان بالمنيا ٨
  • عرض 6 صورة
    معرض أهلاً رمضان بالمنيا ٩
  • عرض 6 صورة
    أهلاً رمضان بالمنيا
  • عرض 6 صورة
    معرض أهلاً رمضان بالمنيا ٧
  • عرض 6 صورة
    معرض أهلاً رمضان بالمنيا ١٠

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

افتتح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأحد، معرض أهلاً رمضان بمدينة المنيا، بتخفيضات تصل إلى 25 % على ياميش رمضان، والعديد من السلع الأخرى.

وتفقد محافظ المنيا أقسام المعرض والذي يضم منافذ لبيع ياميش رمضان، واللحوم الطازجة والمجمدة، وكذلك بعض منافذ الخضروات والفاكهة، وأقسام أخرى لبيع الملابس والأحذية الجاهزة.

وقال المحافظ، إن المعرض تم تحديد موقعه بعناية شديدة في حي غرب المدينة لخدمة آلاف المواطنين في تلك المنطقة التي تشهد كتلة سكانية كبيرة، وجرى تنظيمه بالتعاون مع الغرفة التجارية، بغض النظر عن الفرص الاستثمارية التي كانت قد تعود بمبالغ طائلة لصندوق المحافظة إذا تم طرحه للمستثمرين، ولكن تم تخصيص الموقع كمعرضاً لسلع رمضان لاستقبال أكثر من 1000 مواطن يومياً.

وأكد كدواني أن هناك أكثر من 100 منفذاً لأهلاً رمضان سيتم تنفيذها بجميع الوحدات المحلية التسع وفي العديد من القرى المختلفة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور سعيد محمد رئيس مدينة المنيا، وأحمد راضي رئيس الغرفة التجارية، وحلمي الزهيري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء عماد كدواني معرض أهلاً رمضان محافظ المنيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تعليمات مهمة من التعليم للمديريات استعدادًا للفصل الدراسي الثاني 2026
مدارس

تعليمات مهمة من التعليم للمديريات استعدادًا للفصل الدراسي الثاني 2026
بسبب رامز جلال؟.. تعليق مثير للجدل من الغندور على سفر إمام عاشور للسعودية
رياضة محلية

بسبب رامز جلال؟.. تعليق مثير للجدل من الغندور على سفر إمام عاشور للسعودية
"نعاني".. أول تعليق من مدرب الزمالك بعد الخسارة المفاجئة أمام زيسكو
رياضة محلية

"نعاني".. أول تعليق من مدرب الزمالك بعد الخسارة المفاجئة أمام زيسكو
شريف مدكور يوجه رسالة لـ هند صبري: "ليكي عندي احترام ومحبة كبيرة قوي"
زووم

شريف مدكور يوجه رسالة لـ هند صبري: "ليكي عندي احترام ومحبة كبيرة قوي"
برقم الجلوس.. نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر
الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟