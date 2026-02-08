افتتح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأحد، معرض أهلاً رمضان بمدينة المنيا، بتخفيضات تصل إلى 25 % على ياميش رمضان، والعديد من السلع الأخرى.

وتفقد محافظ المنيا أقسام المعرض والذي يضم منافذ لبيع ياميش رمضان، واللحوم الطازجة والمجمدة، وكذلك بعض منافذ الخضروات والفاكهة، وأقسام أخرى لبيع الملابس والأحذية الجاهزة.

وقال المحافظ، إن المعرض تم تحديد موقعه بعناية شديدة في حي غرب المدينة لخدمة آلاف المواطنين في تلك المنطقة التي تشهد كتلة سكانية كبيرة، وجرى تنظيمه بالتعاون مع الغرفة التجارية، بغض النظر عن الفرص الاستثمارية التي كانت قد تعود بمبالغ طائلة لصندوق المحافظة إذا تم طرحه للمستثمرين، ولكن تم تخصيص الموقع كمعرضاً لسلع رمضان لاستقبال أكثر من 1000 مواطن يومياً.

وأكد كدواني أن هناك أكثر من 100 منفذاً لأهلاً رمضان سيتم تنفيذها بجميع الوحدات المحلية التسع وفي العديد من القرى المختلفة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور سعيد محمد رئيس مدينة المنيا، وأحمد راضي رئيس الغرفة التجارية، وحلمي الزهيري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.