سجل دومينيك سوبوسلاي هدف ليفربول الأول في مباراته أمام مانشستر سيتي بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والمقامة بينهما حالياً على ملعب أنفيلد روود معقل الريدز.

وجاء الهدف في الدقيقة 73 من عمر المباراة، بعد أن نفذ سوبوسلاي ضربة ثابتة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر لحارس السيتي دوناروما، قبل أن تتهاد الكرة داخل الشباك، مانحاً الريدز تقدمه الأول في اللقاء.

كما فعل ضد آرسنال .. سوبوسلاي يسجل ضد السيتي.

pic.twitter.com/pYAqsZDqsv — عمرو (@bt3) February 8, 2026

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، قبل أن يكسر سوبوسلاي التعادل في الشوط الثاني.