افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، مخبزين آليين مطورين بمنطقة "بشاير الخير 3 و5" في كرموز غرب الإسكندرية.

وحرص الوزير والمحافظ على تناول أول إنتاج للمخبزين من الخبز البلدي المدعم، للتأكد من جودته ومطابقته للمواصفات الفنية قبل صرفه للمواطنين.

تطوير منظومة الخبز في كرموز

وأوضح وزير التموين أن المخابز الجديدة تعمل بنظام آلي مطور لضمان رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد، مشددًا على استمرار خطة الوزارة في تحديث كافة المخابز البلدية لتقديم خدمة تليق بالمواطنين.

من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية أن هذه المشروعات تأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير المناطق السكنية البديلة وتوفير كافة الخدمات التموينية الأساسية لسكانها.

جولة ميدانية وتوجيهات لرمضان

وجاء افتتاح المخابز ضمن جولة ميدانية تفقد خلالها الوزير والمحافظ فروع المجمعات الاستهلاكية في "بشاير الخير"، حيث وجه الوزير بضمان وفرة السلع الاستراتيجية وتخفيض الأسعار استعدادًا لشهر رمضان المبارك. كما شملت الجولة تفقد شركة مطاحن الإسكندرية لمتابعة انتظام توفير الدقيق للمخابز.

تنسيق مشترك مع المحافظة

وكان الدكتور شريف فاروق قد استهل زيارته بلقاء الفريق أحمد خالد في ديوان عام المحافظة، لبحث سبل تعزيز الأمن الغذائي وتطوير المنشآت التموينية. شهدت الفعاليات حضور اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين بالإسكندرية.