انطلاق الفصل الدراسي الثاني في 515 مدرسة بالوادي الجديد واستقبال 70 ألف طالب

كتب : محمد الباريسي

10:54 ص 08/02/2026 تعديل في 10:56 ص
    انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس الوادي الجديد (4)
    انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس الوادي الجديد (1)
    انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس الوادي الجديد (3)

أكد محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، انطلاق الدراسة صباح اليوم الأحد بكافة مدارس المحافظة، تزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026.

وأوضح المحافظ أن 515 مدرسة، موزعة على الإدارات التعليمية الخمس، استقبلت نحو 70 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، تشمل التعليم العام، واللغات، والتربية الخاصة، والتعليم الفني، في أجواء يسودها الانتظام والانضباط.

من جانبه، أكد سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، جاهزية المدارس من حيث البنية التحتية والتجهيزات اللازمة لاستيعاب الكثافات الطلابية، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية واللحظية لكافة الإدارات التعليمية، بما يضمن انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وأضاف وكيل الوزارة أنه جرى الانتهاء من توزيع الكتب الدراسية على الإدارات التعليمية الخمس، وتسليمها للمدارس، على أن يتم تسليمها للطلاب فورًا، بما يضمن عدم تأثر العملية التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وزارة التربية والتعليم سامي فضل

