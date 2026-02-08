انتظام الدراسة في 98 معهدًا أزهريًا بجنوب سيناء مع انطلاق الفصل الدراسي

أكد محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، انطلاق الدراسة صباح اليوم الأحد بكافة مدارس المحافظة، تزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026.

وأوضح المحافظ أن 515 مدرسة، موزعة على الإدارات التعليمية الخمس، استقبلت نحو 70 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، تشمل التعليم العام، واللغات، والتربية الخاصة، والتعليم الفني، في أجواء يسودها الانتظام والانضباط.

من جانبه، أكد سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، جاهزية المدارس من حيث البنية التحتية والتجهيزات اللازمة لاستيعاب الكثافات الطلابية، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية واللحظية لكافة الإدارات التعليمية، بما يضمن انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وأضاف وكيل الوزارة أنه جرى الانتهاء من توزيع الكتب الدراسية على الإدارات التعليمية الخمس، وتسليمها للمدارس، على أن يتم تسليمها للطلاب فورًا، بما يضمن عدم تأثر العملية التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني.