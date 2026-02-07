الشرقية- ياسمين عزت:

أثار مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والاستنكار بين المواطنين، بعدما أظهر سيدة شابة وهي تعتدي على أخرى مسنة، حيث تبين أن المعتدية هي ابنة السيدة المسنة، ما زاد من حدة الجدل حول الواقعة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على الابنة المتهمة بالتعدي على والدتها، وتم عرضها على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ورصد موقع "مصراوي"، تفاصيل الواقعة في حديث خاص مع السيدة المسنة، التي فاجأت الجميع بمطالبتها بالعفو عن ابنتها والإفراج عنها، مؤكدة أنها لم تتعرض للضرب، وأن ابنتها كانت تحاول منعها من الخروج إلى الشارع خوفًا على سلامتها.

وأوضحت الأم أنها توجهت إلى جهات التحقيق للتنازل عن حقها، مشددة على أن ابنتها ترعاها وتقوم بخدمتها بشكل دائم، مضيفة: "بنتي هي اللي شيلاني وعاوزاها ترجع بيتها".



من جانبها، قالت الابنة الثانية، وتدعى سنية، إن شقيقتها فوزية، المتهمة بالتعدي هي الوحيدة التي تتولى رعاية الأم والاهتمام بها وإطعامها، مؤكدة أنه لا فضل لأحد آخر عليها في ذلك.

واختتمت سنية تصريحاتها بالإشارة إلى أن إحدى الجارات قامت بتصوير الواقعة خلسة، معتبرة أن ما حدث يمثل تعديًا على الخصوصية، وأن الفيديو أظهر شقيقتها بصورة مجتزأة وغير كاملة.

شهدت قرية بهنباي التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية حالة من الغضب، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق اعتداء سيدة على والدتها المسنّة العاجزة، في مشهد أثار استياءً المواطنين.

وثق الفيديو تعدي الابنة على والدتها بالضرب والسحل، بينما بدت الأم غير قادرة على الحركة، ما دفع رواد السوشيال ميديا إلى وصف الواقعة بأنها تجرد من الرحمة والإنسانية مطالبين بردع السيدة التي اعتدت على الأم المسكينة.

تحركت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية إلى حيث محل الواقعة، وتمكن رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، بقيادة المقدم محمد صدقي رئيس المباحث، من ضبط السيدة المعتدية على والدتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.