استغل عمله لترويج المخدرات.. السجن 6 سنوات لمرشد سياحي بجنوب سيناء

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ضد مرشد سياحي لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد على عبدالمجيد، حامد إبراهيم عبدالقادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور وكيل النيابة عبدالناصر محمد، مع سكرتارية التحقيق محمد عبدالستار وأحمد عبدالباسط.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر الماضي، عندما وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة سيناء الجنوبية والسويس - فرع ميناء نويبع البحري (دائرة قسم شرطة دهب) تفيد بأن المتهم يتخذ من عمله كمرشد سياحي واجهة للإتجار في المواد المخدرة، مستخدمًا سيارتين لتوزيع المخدرات على عملائه من المتعاطين والسائحين، ومسكنه مكانًا لإخفاء المواد المخدرة.

تم إعداد عدة أكمنة بالقرب من مسكنه بمساكن مبارك، حتى تمكن رجال المكافحة من ضبطه، وعثر بحوزته على 6 قطع مختلفة الأحجام لمخدر الحشيش، و5 لفافات بلاستيك تحتوي على مخدر الكوكايين، و2 هاتف محمول، و800 جنيه.

وبتفتيش سيارته، تم العثور على 20 قطعة من مخدر الحشيش، وكيس خلف المقعد الأمامي للسائق يحتوي على 22 قطعة كبيرة الحجم من نفس المخدر، إضافة إلى ميزان حساس على تابلوه السيارة.

اعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي المتحصل متبقي من حصيلة بيع سابقة، وأن السيارة لتسهيل التنقل والهاتف للتواصل مع العملاء، والميزان الحساس لاستخدامه في تجهيز وبيع الكوكايين.

جرى تحرير محضر بالواقعة رقم 2778 جنح قسم شرطة دهب لسنة 2025، وعرض المتهم على جهات التحقيق بنويبع، حيث قرر وكيل النائب العام حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، والتحفظ على السيارة المضبوطة.

وأُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقيدت برقم 1466 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها اليوم.