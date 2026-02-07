إعلان

التضامن توجه بصرف المساعدات اللازمة لأسر ضحايا حادث دير أبو فانا

كتب : دينا خالد

02:23 م 07/02/2026

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

وجهت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا بصرف المساعدات اللازمة لأسر ضحايا حادث انهيار السور الداخلي بأحد مباني دير «أبو فانا» الأثري بمركز ملوي بمحافظة المنيا.

وكان الحادث قد وقع أمس الجمعة، إثر انهيار سور داخلي بدير القديس أبو فانا الأثري في مركز ملوي، ما أسفر عن وفاة 4 أطفال وإصابة طفلين بإصابات متفرقة.

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص التعازي لأسر الضحايا وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن الوزارة لن تدخر جهدا في تقديم كافة سبل الدعم لأسر الضحايا.

