وكالات

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لوقف إطلاق النار في لبنان للوصول إلى الاستقرار الكامل وحصر السلاح في يد الدولة.

وطالب وزير الخارجية الفرنسي خلال اجتماعه مع نظيره اللبناني يوسف رجي، اليوم الجمعة، من إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي تسيطر عليها في لبنان وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي، "ندعم حصر السلاح في يد الجيش اللبناني وعليه الانتقال إلى المرحلة الثانية من الانتشار الكامل في كافة الأراضي".

وخلال اجتماع رجي وبارو، بحثا التحضيرات الخاصة بمؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الذي تستضيفه فرنسا في الخامس من شهر مارس المقبل.

وأشار وزير الخارجية الفرنسي، إلى أهمية البحث في مرحلة ما بعد انسحاب قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان يونيفيل.

وتطرق البحث الى زيارة بارو لسوريا والعراق، مهنئا الجانبين اللبناني والسوري على حل قضية الموقوفين السوريين في لبنان، لافتا الى التقدم في ملف ترسيم الحدود البرية بين البلدين.

من جهته، ثمن الوزير رجي وقوف فرنسا الدائم إلى جانب لبنان وسعيها للحفاظ على استقراره وذلك من خلال مشاركتها في القوات الدولية العاملة فى الجنوب وفى لجنة الميكانيزم.معربا عن أمله في أن تساعد فرنسا و الشركاء الدوليين والأوروبيين في تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.