ارتفع في 3 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال أسبوع
كتب : آية محمد
الريال السعودي
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع
البنك الأهلي المصري: 12.45 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.53 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك مصر: 12.47 جنيه للشراء، و12.54 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 12.48 جنيه للشراء، و12.55 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 12.51 جنيه للشراء، و12.55 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.49 جنيه للشراء، و12.54 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.