ضبط حفار آبار يعمل بدون ترخيص بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن علي نجاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، ضبط حفار آبار أثناء قيامه بأعمال حفر بئر جوفي دون الحصول على التراخيص اللازمة، في محاولة للتعدي على أراضي أملاك الدولة.

وأشار رئيس الوحدة المحلية إلى إيقاف الأعمال والتحفظ على الحفار بمقر الوحدة المحلية للقرية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وشدد رئيس الوحدة على ضرورة عدم التعدي على أراضي الدولة بأي شكل من الأشكال، سواء بالحفر أو البناء أو الاستصلاح، دون الحصول على الموافقات الرسمية. وأوضح أن وضع اليد أو التعامل مع أراضي الدولة يجب أن يكون وفق سند قانوني صحيح وعبر القنوات الرسمية.

وأكد رئيس الوحدة المحلية أن الحملات الميدانية مستمرة ولن تتوقف، ولن يتم التهاون في استرداد حق الدولة أو حماية الخزان الجوفي، محذرًا من أن أي محاولة للتعدي ستواجه بإجراءات قانونية صارمة تصل إلى المصادرة والإحالة للجهات المختصة.