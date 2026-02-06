إعلان

ضبط حفار آبار يعمل بدون ترخيص بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

02:03 م 06/02/2026

ضبط حفار آبار يعمل بدون ترخيص بالوادي الجديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن علي نجاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، ضبط حفار آبار أثناء قيامه بأعمال حفر بئر جوفي دون الحصول على التراخيص اللازمة، في محاولة للتعدي على أراضي أملاك الدولة.

وأشار رئيس الوحدة المحلية إلى إيقاف الأعمال والتحفظ على الحفار بمقر الوحدة المحلية للقرية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وشدد رئيس الوحدة على ضرورة عدم التعدي على أراضي الدولة بأي شكل من الأشكال، سواء بالحفر أو البناء أو الاستصلاح، دون الحصول على الموافقات الرسمية. وأوضح أن وضع اليد أو التعامل مع أراضي الدولة يجب أن يكون وفق سند قانوني صحيح وعبر القنوات الرسمية.

وأكد رئيس الوحدة المحلية أن الحملات الميدانية مستمرة ولن تتوقف، ولن يتم التهاون في استرداد حق الدولة أو حماية الخزان الجوفي، محذرًا من أن أي محاولة للتعدي ستواجه بإجراءات قانونية صارمة تصل إلى المصادرة والإحالة للجهات المختصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علي نجاح الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة الوادي الجديد التعدي على أراضي أملاك الدولة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سقوط الأشياء فجأة من يديك؟- إليك التفسير العلمي والنفسي
نصائح طبية

سقوط الأشياء فجأة من يديك؟- إليك التفسير العلمي والنفسي
خرائط جوجل تضيف ميزة جديدة لمستخدمي المشي والدراجات.. تفاصيل
أخبار و تقارير

خرائط جوجل تضيف ميزة جديدة لمستخدمي المشي والدراجات.. تفاصيل
ميمي جمال لـ "مصراوي" بعد جدل حذف صورتها ببوستر "مناعة": "هيشيلوني ليه؟"
زووم

ميمي جمال لـ "مصراوي" بعد جدل حذف صورتها ببوستر "مناعة": "هيشيلوني ليه؟"
تيفاني ترامب تصل الأقصر مع زوجها لجولة في معابد ومقابر الفراعنة
أخبار المحافظات

تيفاني ترامب تصل الأقصر مع زوجها لجولة في معابد ومقابر الفراعنة
مقابل مليارات.. الوليد بن طلال يستحوذ على نادي الهلال السعودي
رياضة عربية وعالمية

مقابل مليارات.. الوليد بن طلال يستحوذ على نادي الهلال السعودي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان