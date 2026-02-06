قبل استكمال الرصف.. محافظ سوهاج يُشكل لجنة لمعاينة طريق المنشاوي

وجّه اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بتشكيل لجنة فنية مشتركة من مديرية الإسكان، والوحدة المحلية المختصة، وهيئة الطرق، لمعاينة الأعمال المنفذة بطريق محمد صديق المنشاوي، بدائرة مركز ومدينة المنشأة.

يأتي ذلك للتأكد من أن الأعمال التي جرى تنفيذها حتى الآن تمت وفقًا للمواصفات الفنية والمعايير المعتمدة، وذلك قبل البدء في استكمال أعمال الرصف بالطريق، بما يضمن جودة التنفيذ والحفاظ على المال العام.

وأكد محافظ سوهاج أهمية الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية في جميع مشروعات الطرق، مشددًا على عدم استكمال أي أعمال إلا بعد التأكد من سلامة وجودة ما تم تنفيذه على أرض الواقع، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير فني مفصل بنتائج المعاينة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء ما تسفر عنه، بما يحقق الصالح العام ويضمن تنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل.