الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:أمر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية، اليوم الخميس، بتجديد حبس المتهم "م.س.ع" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل فتاة من ذوي الإعاقة الذهنية عمدًا وسرقتها، وإلقاء جثمانها داخل حقيبة سفر بمنطقة الأزاريطة.

استعجال الطب الشرعي وتحليل المخدرات

وتواصل نيابة باب شرقي، تحقيقاتها الموسعة في القضية رقم 1091 لسنة 2026؛ حيث أمرت باستعجال تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة بدقة.



وكشفت التحقيقات عن مفاجأة فنية؛ حيث أثبت تحليل المخدرات تعاطي المتهم - عامل بمطعم شهير ومن أبناء سوهاج- مخدر "الحشيش" قبل ارتكاب الجريمة، وهو ما توافق مع اعترافاته والمعاينة التصويرية التي أجراها في شقة "خالد بن الوليد" وموقع العثور على الجثة.



كواليس استدراج الضحية



أماطت التحقيقات اللثام عن ملابسات مأساوية بدأت الساعة الثالثة فجر يوم 31 يناير الماضي؛ حين استغل المتهم حالة المجني عليها "ض.ع.أ" (مقيمة بالفيوم وتعاني إعاقة ذهنية) أثناء سؤالها عن سكن للإقامة، فقام باستدراجها لمسكنه موهمًا إياها بالزواج العرفي.



وأوضحت التحريات أن المتهم عقد العزم على سرقتها بعد رؤية 8200 جنيه بحوزتها، وبالفعل نفذ السرقة أثناء نومها، إلا أن استيقاظها وتهديدها بفضحه دفعه لخنقها بـ "وسادة" حتى فارقت الحياة.



خدعة "حقيبة السمك" والهروب



أقر المتهم بأنه اشترى حقيبة سفر ضخمة لإخفاء الجثة، واستقل "تاكسي" متوجهًا للجمرك، وحين سأله السائق عن الرائحة ادعى أنها تحتوي على "سمك"، إلا أن مشاهدة "كمين شرطة" أربكت خطته، فطلب العودة متعللًا بحيازته لمخدرات، ثم ترك الحقيبة بالأزاريطة وفر هاربًا للقاهرة قبل ضبطه.

وفي السياق ذاته، قررت النيابة إخلاء سبيل سائق التاكسي وشخص آخر اشترى هاتف الضحية، بعد ثبوت حسن نيتهم.