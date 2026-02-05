افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم المجزر الآلي بمدينة السنبلاوين، بتكلفة إجمالية بلغت 26 مليون جنيه، ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات.

وخلال الافتتاح، استمعت الوزيرة والمحافظ إلى شرح تفصيلي حول المشروع من الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشؤون المجازر والبيئة، حيث يقع المجزر على مساحة حوالي 3,000 متر مربع، ويضم صالة ذبح المواشي وصالة ذبح الأغنام بمساحة حوالي 500 متر مربع، مع عنابر مجهزة بصناديق ذبح بمعدل 15–20 رأس مواشي في الساعة (وزن 400–650 كجم)، ومعدل 30 رأس أغنام في الساعة.

كما يضم المجزر مباني إدارية بمساحة 110 أمتار، ومباني خدمات بمساحة 150 مترًا ، وغرف كهرباء ومحولات بمساحة 60 مترًا، إضافة إلى مظلات لاستقبال المواشي وخط تعليق من الاستانلس بطول المجزر يصل من الصندوق حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام.

وأوضح الدكتور خضر أن عنابر المجزر تم رفع كفاءتها بالكامل، إلى جانب تطوير الأسوار والمباني الإدارية، وإنشاء أرضيات المجزر بالكامل، وخزانات للمياه، وأنظمة مقاومة للحريق، وخزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعها المختلفة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، حرص الحكومة على تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر الحكومية في مختلف المحافظات، بما يسهم في توفير لحوم حمراء صحية وآمنة ورفع كفاءة عمليات الذبح وفقًا للاشتراطات الصحية، مع ضمان سلامة المنتجات المعروضة بالأسواق.

وأشارت الوزيرة إلى حرص الوزارة على دخول أكبر عدد من المجازر الحكومية الخدمة، خصوصًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مع الالتزام بكافة المعايير الصحية والبيئية، والارتقاء بمستوى البنية التحتية وفق أحدث المواصفات الفنية. كما أكدت الانتهاء من تسليم 31 مجزرًا، وجارٍ الانتهاء من 12 مجزرًا آخر خلال الشهر الجاري، مع طرح المجازر الجديدة المطورة للاستثمار من قبل شركات القطاع الخاص، بما يساهم في الحفاظ على استثمارات الدولة وخلق قيمة مضافة للمحافظات.

من جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق أن تطوير المجازر بالدقهلية يأتي ضمن خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية والغذائية والبيئية، والحفاظ على الصحة العامة، مشددًا على أهمية تطبيق أعلى معايير الجودة والنظافة وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين بالمجزر.

وأشار المحافظ إلى أن مجزر السنبلاوين بعد تطويره سيساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المركز والمراكز المجاورة، والحد من الذبح العشوائي، بما يحافظ على البيئة ويحقق الصالح العام، مؤكدًا الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية والصحية والفنية في إنشاء المجزر لضمان تقديم خدمة آمنة ومتميزة للمواطنين.