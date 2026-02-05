إعلان

ترامب: أصبحنا قريبين جدا من إنهاء الحرب في السودان وأوكرانيا

كتب : عبدالله محمود

07:10 م 05/02/2026 تعديل في 07:12 م

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة أصبحت قريبة جدا من إنهاء الحرب في السودان، لافتًا إلى أنه ستكون الحرب التاسعة التي ينهيها.

وأوضح ترامب، خلال افتتاحه إفطار الصلاة الوطني اليوم الخميس، أنه يبذل جهدا كبيرا لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مضيفًا: "بتنا قريبين جدا من إنهائها".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه تمكن من إنهاء الحرب في قطاع غزة، حيث بات هناك سلام في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن حركة حماس ساعدت في العثور على جثمان الأسير الأخير، وعليها الآن أن تتخلى عن سلاحها.

وتطرق ترامب خلال كلمته، إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وقال إن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ترك دبابات وطائرات هناك، متسائلًا لماذا لم تقلع الطائرات المتبقية.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن بايدن كان الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة.

