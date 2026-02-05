القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الأمن على مستوى المحافظة، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 – 2026، وحرصًا على تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة للطلاب.

جاء الاجتماع لمناقشة تعليمات الإدارة العامة للأمن بوزارة التربية والتعليم، بحضور تامر القلا، مدير إدارة الأمن بالمديرية، حيث تم استعراض حزمة التعليمات والكتب الدورية الأمنية الصادرة لكافة مديريات التربية والتعليم والإدارات التابعة لها، لضمان انتظام سير العملية التعليمية.

وناقش ياسر محمود خلال الاجتماع أبرز التعليمات والإجراءات الأمنية الواجب الالتزام بها، والتي تضمنت التأكيد على التطبيق الصارم لكافة الكتب الدورية والتعليمات الأمنية، والالتزام بالقرار الوزاري رقم (103) لسنة 2002 المنظم لعمل وحدات الأمن بالمدارس والإدارات التعليمية.

وشددت التعليمات على ضرورة إعادة هيكلة منظومة الأمن وتحديث البيانات، وسرعة ترشيح عدد اثنين من مساعدي مسؤولي الأمن بكل إدارة تعليمية من العاملين بالإدارات أو المدارس التابعة لها، مع موافاة المديرية بأسمائهم.

كما تضمنت الإجراءات تحديث قاعدة بيانات مديري المدارس، ومسؤولي الأمن، والقيادات الثانية بجميع المراحل التعليمية، وإرسالها على أسطوانة مدمجة إلى إدارة الأمن بالمديرية، إلى جانب التأكيد على التواصل المستمر بين أمن الإدارات وأمن المديرية لمتابعة المستجدات أولًا بأول، والتنسيق مع الجهات الأمنية المختلفة لضمان سلامة المنشآت التعليمية.

وأكد الاجتماع على خطورة المرحلة الراهنة، وضرورة الاستعداد لمواجهة أي أعمال شغب أو بلطجة أو اعتداءات محتملة، مع تفعيل دور أقسام الأزمات والكوارث والاتصال السياسي للتعامل مع أولياء الأمور وفقًا لطبيعة كل موقف.

وتضمنت التعليمات حظر عقد أي أنشطة أو لقاءات حزبية أو ذات صبغة سياسية داخل المنشآت التعليمية دون الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، مع عدم الظهور في وسائل الإعلام المختلفة إلا بعد الحصول على تصريح كتابي مسبق.

كما جرى التأكيد على التنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الاختصاص لإزالة أي مخلفات أو عشوائيات أو أكشاك أو مواقف عشوائية، ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

وشملت الإجراءات مراجعة شاملة لسلامة المرافق المدرسية، والتأكد من سلامة النوافذ والزجاج والأثاث، وتطبيق اشتراطات ترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب إزالة الرواكد والمخلفات داخل المدارس بشكل دوري.

وتطرقت المناقشات إلى إدارة القوى البشرية، من خلال متابعة حالات الانقطاع أو التغيب الطويل للعاملين، والتنسيق مع أقسام الاختصاص، وإخطار إدارة الأمن بالمديرية بتلك الحالات.

كما تم التأكيد على إعداد وتنفيذ خطط الإخلاء بالمدارس والإدارات التعليمية، وتوعية الطلاب والعاملين بها، وتصوير التدريبات وتوثيقها بسجلات الأمن، مع ضرورة وجود قنوات اتصال سريعة ومباشرة بين مديري المدارس وأمن الإدارات للإبلاغ الفوري عن أي أحداث طارئة.

وشددت التعليمات على عدم منح أي تصاريح لدخول المدارس لأي جهات أو أنشطة خارجية إلا بعد الرجوع لإدارة الأمن بالمديرية، ومنع دخول السيارات والمركبات إلى داخل المدارس لأي سبب كان.

كما تم التأكيد على تفعيل اللجان المنصوص عليها بالقرارات الوزارية، ومنها لجان الأزمات والكوارث، وحماية الطفل، والصحة والسلامة المهنية، والعمل على إزالة جميع السلبيات الواردة بتقارير الحماية المدنية لما تمثله من خطورة على الأفراد والمنشآت.

واختُتم الاجتماع بالتوجيه بإعداد خطط للمرور الليلي على المدارس بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، لمتابعة تواجد النوبتجيات، وضمان تطبيق إجراءات ترشيد الإنارة الليلية.

وأكد ياسر محمود أن الالتزام بهذه التعليمات لا يُعد إجراءات روتينية، بل يمثل ضمانة حقيقية للحفاظ على أرواح ومستقبل الطلاب، وأن أمن العملية التعليمية يبدأ من سلامة محيطها وانضباط منشآتها.