نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف حملة تفتيشية، على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

وأسفرت الحملة، عن ضبط مركز لعناية ورعاية الأطفال يقوم بالكشف الطبي وعمل جلسات علاجية وتركيب محاليل دون وجود إشراف طبي متخصص، إلى جانب افتقار المركز لسياسات مكافحة العدوى، بما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة الأطفال والمواطنين المترددين عليه، فضلاً عن ثبوت إدارة المركز بواسطة طاقم تمريض غير مؤهل.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر إثبات حالة وغلق المركز بالشمع الأحمر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة المخالفة.