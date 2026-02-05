إعلان

لا أطباء ولا تعقيم.. تفاصيل إغلاق مركز حضانات يديره تمريض غير مؤهل ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

02:21 م 05/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جانب من حملة للعلاج الحر على مركز حضانات غير مرخص في بني سويف (3)
  • عرض 3 صورة
    جانب من حملة للعلاج الحر على مركز حضانات غير مرخص في بني سويف (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف حملة تفتيشية، على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

وأسفرت الحملة، عن ضبط مركز لعناية ورعاية الأطفال يقوم بالكشف الطبي وعمل جلسات علاجية وتركيب محاليل دون وجود إشراف طبي متخصص، إلى جانب افتقار المركز لسياسات مكافحة العدوى، بما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة الأطفال والمواطنين المترددين عليه، فضلاً عن ثبوت إدارة المركز بواسطة طاقم تمريض غير مؤهل.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر إثبات حالة وغلق المركز بالشمع الأحمر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة المخالفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملة للعلاج الحر إغلاق مركز حضانات بني سويف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا يفعل تناول الكركم بالجسم؟.. 10 فوائد لا تعرفها
نصائح طبية

ماذا يفعل تناول الكركم بالجسم؟.. 10 فوائد لا تعرفها
من يوميات الدار لحقيبة الموت.. 5 محطات سبقت رحيل "ضحى" -فيديو وصور
أخبار المحافظات

من يوميات الدار لحقيبة الموت.. 5 محطات سبقت رحيل "ضحى" -فيديو وصور
بعد صفقة "البيع الكبرى" قبل الهبوط.. صندوق فيديليتي يستعد لشراء الذهب مجددًا
اقتصاد

بعد صفقة "البيع الكبرى" قبل الهبوط.. صندوق فيديليتي يستعد لشراء الذهب مجددًا
للدفاع عن إيران.. الحوثيون يجهزون أسلحتهم لحرب محتملة مع إسرائيل وأمريكا
شئون عربية و دولية

للدفاع عن إيران.. الحوثيون يجهزون أسلحتهم لحرب محتملة مع إسرائيل وأمريكا
رمضان 2026.. نجوم ونجمات عادوا للسباق الدرامي.. يوسف الشريف أبرزهم
زووم

رمضان 2026.. نجوم ونجمات عادوا للسباق الدرامي.. يوسف الشريف أبرزهم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت