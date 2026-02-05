الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

فجرت سمر نديم، صاحبة دار رعاية "زهرة مصر"، مفاجأة مدوية في أول تعليق لها على مقتل الفتاة "ضحى.ع.أ" التي عُثر على جثمانها داخل حقيبة سفر بمنطقة الأزاريطة، محملة والد الضحية المسؤولية الكاملة عن المأساة، ومؤكدةً أن المجني عليها كانت نزيلة سابقة بالدار وتتمتع بحب الجميع قبل أن ينتهي بها الحال جثة هامدة في الشارع.

جحود الأهل

ووصفت نديم في بث مباشر الضحية بأنها كانت "ست الستات" وأنها اصطحبتها سابقًا لأداء العمرة، مشيرة إلى أن والدها تسلمها مؤخرًا من إحدى الدور، لكنها هربت منه لتواجه مصيرها المأساوي بسبب ما وصفته بـ "جحود البشر".

وناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي تغليظ العقوبات على من يلقون بذويهم في الشوارع، مؤكدة أن "ضحى" كانت آمنة في كنف "التضامن" قبل خروجها.

ليلة الغدر

وكشفت التحقيقات الرسمية تفاصيل "ليلة الغدر" التي بدأت في الثالثة فجر يوم 31 يناير الماضي، حين استغل المتهم "م.س.ع" حالة الضحية وإعاقتها الذهنية أثناء بحثها عن فندق، فاستدرجها لمسكنه المستأجر بنية سرقة "كيس" لاحظه معها يحتوي على مبلغ 8200 جنيه وهاتف محمول، حيث نفذ سرقته أثناء نومها وغادر المكان.

خنق وحقيبة

وعاد المتهم بعد ساعة ونصف ليجد الضحية مستيقظة، وحين هددته بافتضاح أمره، انقض عليها وخنقها باستخدام "وسادة" حتى فارقت الحياة. وفي محاولة لإخفاء جريمته، اشترى حقيبة سفر كبيرة ووضع الجثمان داخلها، ثم استقل سيارة أجرة للتخلص منها، إلا أن مشاهدة "كمين شرطة" على الكورنيش أربكته، فادعى حيازة مخدرات ليعود السائق، قبل أن يلقي الحقيبة في الأزاريطة ويفر للقاهرة حيث ضُبط.

حبس وتمثيل

وأمرت نيابة باب شرقي برئاسة المستشار سامح حشيش بحبس المتهم 4 أيام على ذمة القضية رقم 1091 لسنة 2026، بعد أن أجرى تمثيلًا مفصلًا لجريمته وسط حراسة مشددة بمنطقتي ميامي والأزاريطة، بينما قررت النيابة إخلاء سبيل سائق التاكسي وشخص آخر اشترى الهاتف لعدم علمهما بالجريمة.