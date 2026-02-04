بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه إريك شوفالييه، السفير الفرنسي لدى مصر، الشكر، اليوم الأربعاء، الشكر إلى الحكومة المصرية على دورها المحوري في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعرب السفير الفرنسي عن سعادته بتواجده في بورسعيد، وذلك خلال استقباله سفينة مساعدات غذائية قادمة من دولة فرنسا إلى ميناء غرب بورسعيد متجهة إلى غزة، مؤكدًا حرص فرنسا على دعم الجهود الإنسانية بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة CMA CGM.

وأشار إلى أن هذه الشحنة تضم المواد الغذائية والمكملات الغذائية المخصصة للأطفال الفلسطينيين، وتخدم أكثر من 40 ألف طفل.

وتحمل السفينة، 21 حاوية تضم مساعدات غذائية مخصصة لأهالي غزة، تشمل نحو 25 ألفًا و540 كرتونة، تستهدف دعم ما يقرب من 42 ألف طفل فلسطيني في إطار جهود مكافحة سوء التغذية.